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Як підвищити імунітет: 6 дієвих способів

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Як підвищити імунітет
Як підвищити імунітет / unsplash.com

Імунітет є дуже важливим, адже він допомагає протистояти різним хворобам. І одним з найважливіших правил для збереження міцного імунітету є здоровий спосіб життя.

Очевидно, щоб мати міцний імунітет, треба відмовитись від шкідливих звичок – куріння та споживання алкоголю, передає Lifehacker.

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Це вас не просто захистить, а й допоможе суттєво знизити ризик розвитку онкозахворювань.

З харчових продуктів – обов'язково їжте овочі та фрукти, зокрема, часник, імбир та лимони. І важливо стежити за прийомами їжі – вони мають бути збалансовані, багаті на поживні речовини та вітаміни.

via GIPHY

Сон – від нього залежить значна частина міцного імунітету. Часто можна отримати застуду лише через те, що ви мало спите. Медики рекомендують спати у відповідний час не менше 7-8 годин.

Щодо ваги – тут теж є важливий нюанс. Зайва жирова тканина в організмі виробляє гормони, які сприяють запальним процесам. Тож тримайте свою вагу в межах норми, щоб не робити зайвого навантаження на імунітет.

"У здоровому тілі здоровий дух". Так, спорт ніхто не скасовував – фізична активність регулює режим сну, допомагає боротися з ожирінням.

via GIPHY

Не нервуйтесь. Легко сказати – важко зробити, але якщо ви зберігатимете спокій у будь-якій ситуації, подумайте про те, що ви у цей момент зміцнили імунітет. Адже гормони стресу серйозно порушують роботу імунної системи.

Також медики рекомендують робити щеплення, не забувати мити руки, провітрювати кімнати і вчасно звертатись до медзакладу.

Що таке імунітет? Це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками: бактеріями, вірусами, найпростішими гельмінтами, їхніми токсинами, різноманітними хімічними речовинами, тощо.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: LifeStyle Здоров'я Медицина Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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