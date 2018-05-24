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Як подолати емоційне вигорання на роботі: поради від Супрун

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Як подолати емоційне вигорання на роботі
Як подолати емоційне вигорання на роботі / glavcom.ua

Від емоційного виснаження страждає чимало людей. Особливо в зоні ризику перебувають працівники освітніх установ та медичних закладів , банкіри, соціальні працівники та продавці.

Як виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook, зокрема, робота медика часто супроводжується стресом, адже лікарі відповідають за людські життя і здоров'я.

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В Україні один з чинників емоційного вигорання є низький рівень оплати праці. Окрім того, для цього стану характерне відчуття браку енергії, іноді – апатія та відчуження, підвищення відчуття тривоги та дратівливість. І більшість людей помічають цю проблему надто пізно.

Можуть виникати проблеми з самооцінкою та задоволенням своїми професійними навичками. Симптоми можуть також мати фізичний характер, наприклад, головний біль, коливання ваги, проблеми з травленням та порушення сну,
– додала Супрун.

Як позбутись емоційного вигорання на роботі:

- Визначте причину виникнення цього стану та обговоріть проблему з колегами чи керівником. Знайдіть компромісні рішення з приводу режиму роботи та можливості розвитку професійних навичок.

- Залишайте час на себе. Хобі та відпочинок допоможе відволіктись від стресу.

- Підтримуйте здорові звички та регулярно займайтеся спортом, адже ендорфіни допомагають зменшити почуття смутку, депресії та тривоги.

- Розставляйте пріоритети та цілі у своїй роботі. Повинен бути і відпочинок.

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- Будьте уважними до ваших колег – знаходьте час на розмови та запитуйте про їхні справи не тільки робочі, але й інші. Це допоможе поділитися переживаннями та боротися зі стресом.

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Лікування
Джерело: 24 Канал
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