Як покращити сон: 5 простих способів

Сон відіграє дуже важливу роль для людського організму. І щоб спати міцно та солодко, як немовля, варто дотримуватись кількох простих правил.

Брак сну або його погана якість негативно впливає на артеріальний тиск, серце та когнітивні функції, передає 24apteka.

За даними досліджень, 69% людей не мають повноцінного сну і більшість з них навіть не задумуються, до яких наслідків це може призвести.

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Якщо вам не вдається висипатись та мучить безсоння, варто дотримуватися постійного графіку – лягайте спати і прокидайтесь в один і той же час кожен день, включно з вихідними. Такий графік допоможе уникнути "розбитого" стану вранці, а протягом дня будете більш продуктивними.

Уникайте фізичних навантажень перед сном, адже збільшення інтенсивності серцевих скорочень та підвищенні температури тіла не дадуть одразу заснути.

Не думайте перед сном про роботу чи особисті негаразди, якщо згадки про це у вас провокують переживання і стрес.

Також варто не вечеряти пізно. Адже поки їжа буде перетравлюватись, це може негативно відбитись на якості сну та на фігурі. Найкраще їсти за 2-3 години до того, як підете до ліжка. І уникайте важкої їжі ввечері.

Ґаджети – тепер велике "зло", яке серйозно втягує та відволікає від сну. Світло з екранів має властивість приглушувати мелатонін, який відповідає за сон. Тож за 30 хвилин до сну вимикайте телефон та кладіть його якомога далі від себе, аби не було спокуси його знову увімкнути. Тоді сон буде міцним і організм відновиться за ніч.

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