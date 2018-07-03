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Як покращити стан легень після відмови від куріння

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Дихальні вправи допоможуть покращити стан легень курця
Дихальні вправи допоможуть покращити стан легень курця / drweil.com

Процес очищення легень після того, як людина вирішила відмовитися від куріння, може зайняти від кількох місяців та до року.

Проте цей процес можна прискорити, пише Likar.info.

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За допомогою дихальної гімнастики можна прискорити процес виведення мокротиння, оскільки така практика стимулює роботу альвеолярного апарату. Для покращення результатів спробуйте проводити дихальну гімнастику регулярно. У процесі виконання людина може відчути легке запаморочення, проте це є нормальною реакцією організму для курця.

Виконуйте регулярно фізичні навантаження. Добро допомагають аеробні навантаження, такі як спортивна ходьба, біг підтюпцем та катання на велосипеді.

Під час заняття спортом легені переходять на інший режим, посилюється газообмін, кровотік. Курцям з великим стажем рекомендують порадитися з лікарем перед заняттями спортом для вибору найоптимальнішого варіанту навантажень.

via GIPHY

Якщо у людини немає проблем із серцево-судинною системою, то лазня і сауна чудово допоможуть покращити стан легенів. Все тому, що пари допоможуть розкритися порам та вивести частину токсичних продуктів з потом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя тютюн
Джерело: 24 Канал
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