Як покращити якість сексу: відповідь психолога

Якість сексуального життя залежить від тривалості сну, каже професор психології з американського Університету Флориди Лорі Мінц.

Результати її дослідження опубліковані на The Conversation.

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За словами експерта, кожен третій дорослий американець недосипає. При цьому 31 відсоток чоловіків і 45 відсотків жінок не задоволені своїм сексуальним життям.

Мінц переконана, що ці показники взаємопов'язані. І справа не лише у тому, що люди сплять і займаються сексом в одному місці – у спальні. Але ще й тому, що поганий секс та брак сну мають одну причину – стрес.

Психолог вважає, у людей виникає "замкнуте коло": поганий секс призводить до недосипу, який, в свою чергу, знижує сексуальне бажання. Натомість хороший секс сприяє хорошому сну.

Дослідження показали, що у жінок лише одна додаткова година сну призводила до того, що у 14 відсотків на наступний день був хороший секс.