Як покращити якість сексу: відповідь психолога
Якість сексуального життя залежить від тривалості сну, каже професор психології з американського Університету Флориди Лорі Мінц.
Результати її дослідження опубліковані на The Conversation.
Читайте також: Експерти назвали 12 фактів про лібідо, які необхідно знати
За словами експерта, кожен третій дорослий американець недосипає. При цьому 31 відсоток чоловіків і 45 відсотків жінок не задоволені своїм сексуальним життям.
Мінц переконана, що ці показники взаємопов'язані. І справа не лише у тому, що люди сплять і займаються сексом в одному місці – у спальні. Але ще й тому, що поганий секс та брак сну мають одну причину – стрес.
Психолог вважає, у людей виникає "замкнуте коло": поганий секс призводить до недосипу, який, в свою чергу, знижує сексуальне бажання. Натомість хороший секс сприяє хорошому сну.
Дослідження показали, що у жінок лише одна додаткова година сну призводила до того, що у 14 відсотків на наступний день був хороший секс.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00