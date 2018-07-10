Як покращити якість сексу за 2 тижні: відповідь медиків

Щоб покращити якість сексу за два тижні медики рекомендують приймати сонячні ванни.

Таку заяву зробила експерт в галузі охорони здоров'я Елі Ділкс, пише Daily Mail.

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Перебування на сонці стимулює вироблення вітаміну D, а також покращує настрій.

Сонячні ванни позитивно впливають й на сексуальне життя – вони стимулюють вироблення тестостерону і загалом добре впливають на якість сексу.

Елі Ділкс переконана, що жінки з дефіцитом вітаміну D мають більш низькі рівні естрогену. Це не найкращим чином впливає на жіноче лібідо.

Експерт порадила перебувати на сонці близько 30-хвилин впродовж двох тижнів. Завдяки цьому людина отримує необхідно дозу вітаміну D, а це стимулює вироблення тестостерону.