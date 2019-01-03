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      Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

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      Як повернути ліки в аптеку
      Як повернути ліки в аптеку / slovoidilo.ua

      Повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

      Читайте також: В Україні набрав чинності закон про повернення ліків до аптек

      Також у відомстві зазначають, що для повернення необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. В такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.

      Факт неналежної якості ліків підтверджується такими документами і без них повернення не можливе:

      • висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) та/або уповноваженою лабораторією;
      • розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

      Також у міністерстві додали, що на вимогу покупця аптеки повинні надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ліки Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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