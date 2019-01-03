Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

Повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Також у відомстві зазначають, що для повернення необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. В такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.

Факт неналежної якості ліків підтверджується такими документами і без них повернення не можливе:

висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) та/або уповноваженою лабораторією;

розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

Також у міністерстві додали, що на вимогу покупця аптеки повинні надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.

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