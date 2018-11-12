14:45
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як повинна спати дитина до 1 року: відповідь Комаровського

      433 Читать новость на русском
      Як повинна спати дитина до 1 року
      Як повинна спати дитина до 1 року / parents.com

      З появою дитини у сім’ї молоді батьки починають слухати порад своїх друзів, бабусь та дідусів та інших людей, як потрібно поводитися з немовлятами.

      Лікар Євген Комаровський пояснив, у якому положенні повинна спати дитина, йдеться у дописі в Instagram.

      Читайте також: Які заборони батьків шкодять самооцінці дітей

      Він зазначив, що дитина до року повинна спати лише на спині.

      Такий сон зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти.

       
      Синдром раптової смерті немовляти – що це?
      Це явище, при якому здорова дитина помирає під час сну без ознак хвороби.

      Наразі медики не можуть однозначно відповісти, чому це відбувається. Одна з першопричин – раптова зупинка дихання.

      Як повинна спати дитина до 1 року
      Як повинна спати дитина до 1 року

      Які фактори збільшують ризик розвитку синдрому:

      1. стать, частіше хлопчики
      2. вік – у 2-4 місяці;
      3. період року – зима;
      4. двійнята;
      5. недоношеність.

      Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому раптової смерті немовлят
      Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому раптової смерті немовлят

      Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому:

      • вік матері молодше 18 років;
      • інтервал між вагітностями – менш як рік;
      • нікотин, алкоголь, наркотики (і під час вагітності, і після неї).
      • сон дитини в одному ліжку з дорослими;
      • м'який матрац, сторонні предмети в ліжку (подушки і т. П.);
      • перегрів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ребенок первого года жизни должен спать на спине. Не на животе, не на боку. Только на спине! ⠀ Сон на спине статистически достоверно уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца. ⠀ Синдром внезапной смерти младенца — это явление, к несчастью, совсем не редкое. Суть: здоровый ребенок умирает во время сна, и на вскрытии никаких признаков болезни не обнаруживается. ⠀ До настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос, из-за чего это происходит. Первопричина — внезапная остановка дыхания, а вот почему дыхание останавливается? ⠀ Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами его механизмы не ясны совершенно. ⠀ Факторы, повлиять на которые у вас нет никакой возможности: ⠀ • пол — чаще мальчики; ⠀ • возраст — чаще 2–4 месяца; ⠀ • время года — чаще зимой; ⠀ • ребенок из двойни; ⠀ • недоношенность. ⠀ Факторы, вполне подвластные вашему влиянию, то есть их устранение — эффективнейший способ профилактики синдрома внезапной смерти младенца: ⠀ • возраст матери моложе 18 лет; ⠀ • интервал между беременностями менее года; ⠀ • никотин, алкоголь наркотики (и во время беременности, и после нее). ⠀ • сон ребенка в одной кровати со взрослыми; ⠀ • мягкий матрас, посторонние предметы в кровати (подушки и т. п.); ⠀ • перегрев. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #безопасность

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Догляд за немовлятами Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сьогодні , 13:15 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      сьогодні , 13:12 Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      16281
      Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      сьогодні , 12:54 Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      Євгенія Мазур
      Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      сьогодні , 12:00 Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      Злой Одессит
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      сьогодні , 09:03 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Чим небезпечні дитячі суміші: дослідження вчених
       25 липня , 20:26
      Які страхи є нормальними для дітей: цікаві факти
       5 серпня , 18:35
      Вчені знайшли схожість жестів немовлят та деяких мавп
       15 вересня , 13:26
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня , 12:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук