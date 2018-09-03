Як позбутися слідів помади на зубах
Красива посмішка з гарним макіяжем справді привертає увагу, але часто стається так, що помада відбивається на зубах і це створює небажане враження.
Експерти підказали лайфхак, який допоможе позбутися від слідів яскравої помади на зубах, пише The Sun.
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За словами візажистів, слід нанести помаду, а потім помістити палець у рот і стиснути його губами. У такий спосіб надлишки засобу залишаться на пальці і не відбиватимуться на зубах.
Для цього вам навіть не потрібно дзеркала, просто не забудьте помили руки після цього, щоб не забруднитися залишками помади.
Як позбутися слідів помади на зубах: відео
Джерело: 24 Канал
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