20:01
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Краса
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Як позбутися слідів помади на зубах

19 Читать новость на русском
Навіть у зірок може статися конфуз з помадою
Навіть у зірок може статися конфуз з помадою / Фото з відкритих джерел

Красива посмішка з гарним макіяжем справді привертає увагу, але часто стається так, що помада відбивається на зубах і це створює небажане враження.

Експерти підказали лайфхак, який допоможе позбутися від слідів яскравої помади на зубах, пише The Sun.

Читайте також: Як зробити макіяж в стилі "ангел" Victoria’s Secret: відеоурок Ельзи Госк

За словами візажистів, слід нанести помаду, а потім помістити палець у рот і стиснути його губами. У такий спосіб надлишки засобу залишаться на пальці і не відбиватимуться на зубах.

Для цього вам навіть не потрібно дзеркала, просто не забудьте помили руки після цього, щоб не забруднитися залишками помади.

Як позбутися слідів помади на зубах: відео

 

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
сьогодні, 19:01 Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
Інна Жолобович
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сьогодні, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук