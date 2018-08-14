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Як позбутися звички постійно шукати проблем

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Як позбутися звички постійно шукати проблем
Як позбутися звички постійно шукати проблем / chungcuso3luongyen.info

За переконанням вчених, люди постійно шукають собі проблеми через особливість функціонування в мозку людини. Чим рідкісніше явище є – тим більша увага до нього прикута.

Психолог Девід Леварі та його колеги вирішили з'ясувати, як запобігти цьому, пише BBC.

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Те, що людина постійно створює собі проблеми – наслідок того, як мозок обробляє інформацію. Людина на підсвідомому рівні порівнює те, що бачить в теперішній момент з останнім досвідом.

Як позбутися звички постійно шукати проблем
Як позбутися звички постійно шукати проблем

Експерти пояснюють, що мозку легше порівняти схожі речі, ніж встановити загальну абсолютну оцінку.

Щоб не створювати зайві проблеми при ухваленні рішень для якого важлива послідовність оцінювання, слід визначити критерії якомога чіткіше.

Спробуйте визначити критерії, за якими оцінюватиме ступінь проблеми
Спробуйте визначити критерії, за якими оцінюватиме ступінь проблеми​

До прикладу, якщо ви вирішили допомогти поліції патрулювати район, то потрібно скласти список того, які порушення вважатимуться злочином.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія Мотивація
Джерело: 24 Канал
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