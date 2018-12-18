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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Як працюватиме "Електронний рецепт": пояснення Гросмана

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      В Україні запрацює "Електронний рецепт"
      В Україні запрацює "Електронний рецепт" / ar.volyn.ua

      Наступного 2019 року в Україні запрацює система "Електронний рецепт" в межах медичної реформи.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду під час презентації плану дій на 2019 рік, передає Depo.ua. 

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      Він зазначив, що таке нововведення запрацює у другому кварталі 2019 року. 

       
      Володимир Гройсман
      “Ми продовжуємо програму доступні ліки, з другого кварталу буде інновація "Електронний рецепт". Якщо громадянин має такий рецепт, він може в любому місті України отримати в аптеці доступні ліки та препарати. За це держава повністю заплатить”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

      Теги: Здоров'я Медицина Володимир Гройсман Медична реформа
      Джерело: 24 Канал
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