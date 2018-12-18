Як працюватиме "Електронний рецепт": пояснення Гросмана

Наступного 2019 року в Україні запрацює система "Електронний рецепт" в межах медичної реформи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду під час презентації плану дій на 2019 рік, передає Depo.ua.

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Він зазначив, що таке нововведення запрацює у другому кварталі 2019 року.

Володимир Гройсман “Ми продовжуємо програму доступні ліки, з другого кварталу буде інновація "Електронний рецепт". Якщо громадянин має такий рецепт, він може в любому місті України отримати в аптеці доступні ліки та препарати. За це держава повністю заплатить”.

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