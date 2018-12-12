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      Як працюватиме київське метро під час матчів "Шахтаря" та "Динамо" на НСК "Олімпійський"

      36 Читать новость на русском
      Київське метро працюватиме в особливому режимі через футбол
      Київське метро працюватиме в особливому режимі через футбол / Ракурс

      У середу, 12 грудня, донецький "Шахтар" зіграє матч Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський". Вже наступного дня – у четвер, 13 грудня, на цьому ж стадіоні свій матч зіграє і київське "Динамо". Через проведення цих матчів у роботі київського метрополітену відбудуться зміни.

      Так, у середу перед початком гри з 21:00 до 22:00 станцію "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід.

      Читайте також: На НСК "Олімпійський" досі не прибрали сніг перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"

      Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Однак У ніч з 12 на 13 грудня роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину.

      У четвер перед початком гри з 18:55 до 19:55 станцію "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

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      Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій. Матч "Шахтар" – "Ліон" розпочнеться о 22:00, а закінчиться близько 0:00.

      Гра "Динамо" – "Яблонец" розпочнеться о 19:55. Закінчення матчу – о 21:50.

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол Шахтар метро Динамо Новини Києва Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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