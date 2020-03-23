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      Як працює громадський транспорт Києва для спецпрацівників: ситуація на дорогах

      - Читать новость на русском
      Громадський транспорт для спецпрацівників / Screenshot

      Громадський транспорт Києва з 23 березня курсує тільки для найнеобхідніших життю людини професій. А працівники мусять мати перепустки, щоб зайти в автобус.

      Ситуація кардинально відрізняється від того, що відбувалося на вулицях Києва тиждень тому. На зупинках, де завжди багато людей, – нікого немає. Натомість, на дорогах утворилися затори, адже всі намагаються доїхати до необідного місця на авто – повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      В громадському транспорті, дійсно, дуже мало людей. На зупинках кореспондентка часто зустрічала поліцейських, яким треба було добратися до роботи. Вони показували службове посвідчення, проте не мали спеціальних пропусків. За їх словами, це не так просто: оголосити про зміни в суботу, і в понеділок не всі можуть відразу мати картки. 

      Я добираюся з Житомирської області електричкою. Але вони вже не працюють. Маршрутні автобуси не працюють. Тільки блаблакаром,
      – розповів поліцейський Сергій.

      Наразі в людей немає спецпосвідчень, завдяки яким мали б перевіряти, чи можна людині зайти в громадський транспорт. Поки що пускають без них, але не всіх. Передовсім пропускають поліцейських, щоб ті змогли доїхати до роботи. На вході стоять правоохоронці, які дуже ретельно перевіряють, хто заходить. Оглянути ситуацію в транспорті не довзволили навіть журналістам 24 каналу.

      Деяким людям вже зробили посвідчення, але вони його не можуть забрати з роботи, адже без перепусток їх не пропускають у транспорт. 

      Кого пускають у громадський транспорт

      Громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться. Йдеться про працівників:

      • лікарень,
      • правоохоронних органів,
      • продовольчих магазинів,
      • аптек,
      • рятувальників,
      • ахівців житлово-комунальної сфери,
      • журналістів.

      Детальніше про маршрути громадського транспорту для спецпрацівників у Києві читайте тут

      Дивіться відео, як працює спецтранспорт Києва

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини України Дороги Новини Києва
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