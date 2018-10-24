Як правильно обирати горіхи та у якому вигляді їх споживати

Горіхи – концентроване джерело вітамінів, мінералів та клітковини. У них містяться цінні жири та вітамін Е, тож такі смаколики дуже корисні для організму.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

1. Щоб отримати максимальну користь від горіхів, їх потрібно їсти сирими, а не смаженими, адже після теплової обробки більшість корисних властивостей зерен втрачаються.

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2. Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Адже очищені і запаковані у пакети, вони швидко окислюються і набувають смаку прогірклої олії. – теж не найкращий вибір.

3. Уникайте в їжу підсолених, а тим більше – підсолоджених цукром або медом горіхів.

100 грамів горіхів містять 690 ккал.

Люди, які їдять жменю горіхів (20 г) щодня, мають нижчі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб та нижчий ризик передчасної смерті,

– наголосила Світлана Фус.

Не варто зловживати горіхами людям, які мають схильність до білкової алергії та непереносимість до певних видів горіхів. Не варто їсти продукт при хворобах шлунково-кишкового тракту, деяких шкірних хворобах, при гіперфункції щитоподібної залози.

Корисні властивості волоського горіха

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