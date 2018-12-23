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      Як правильно підготуватися до огляду гінеколога

      1497 Читать новость на русском
      Що робити перед прийомом в гінеколога
      Що робити перед прийомом в гінеколога / ostrnum.com

      Підготуватися до прийому у гінеколога досить нескладно, ці прості кроки не віднімуть багато вашого часу.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      За словами лікарки перед прийомом у лікаря бажано дотримуватися звичайних правил гігієни, але важливо не перестаратися. Достатньо просто прийняти душ, як завжди, а якісь додаткові водні процедури зовсім не потрібні.

      прийом в гінеколога
      Перед прийомом в гінеколога бажано не використовувати антибактеріальні засоби гігєни

      Занадто висока активність в цьому плані може призвести до вимивання мікрофлори піхви, що в свою чергу стане причиною недостовірності результатів аналізів (особливо це актуально для пацієнток, яких турбують виділення).

      Неможна робити спринцювання будь-якими розчинами чи навіть простою водою, тому що ці дії також можуть спотворити результати мазків. Також за 2 дні до запланованої консультації бажано не займатися сексом і не використовувати засоби особистої гігієни, в складі яких є антибактеріальні компоненти. 

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Безпосередньо перед оглядом бажано сходити в туалет, щоб сечовий міхур був пустим. Важливо нічого не приховувати від лікаря, бо його завдання – об’єктивно оцінити стан вашого здоров’я та допомогти”.

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      Теги: Здоров'я Медицина Поради Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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