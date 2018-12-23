Як правильно підготуватися до огляду гінеколога

Підготуватися до прийому у гінеколога досить нескладно, ці прості кроки не віднімуть багато вашого часу.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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За словами лікарки перед прийомом у лікаря бажано дотримуватися звичайних правил гігієни, але важливо не перестаратися. Достатньо просто прийняти душ, як завжди, а якісь додаткові водні процедури зовсім не потрібні.



Перед прийомом в гінеколога бажано не використовувати антибактеріальні засоби гігєни

Занадто висока активність в цьому плані може призвести до вимивання мікрофлори піхви, що в свою чергу стане причиною недостовірності результатів аналізів (особливо це актуально для пацієнток, яких турбують виділення).

Неможна робити спринцювання будь-якими розчинами чи навіть простою водою, тому що ці дії також можуть спотворити результати мазків. Також за 2 дні до запланованої консультації бажано не займатися сексом і не використовувати засоби особистої гігієни, в складі яких є антибактеріальні компоненти.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Безпосередньо перед оглядом бажано сходити в туалет, щоб сечовий міхур був пустим. Важливо нічого не приховувати від лікаря, бо його завдання – об’єктивно оцінити стан вашого здоров’я та допомогти”.

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