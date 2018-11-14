22:27
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як правильно вибрати бюстгальтер, щоб не було потім проблем

      408 Читать новость на русском
      Як вибрати зручний бюстгальтер: корисні поради
      Як вибрати зручний бюстгальтер: корисні поради / Соцмережі

      Попри всім відому рекомендацію, що у правильно підібраному бюстгальтері жінка, перш за все, повинна почуватися комфортно, статистика показує, що багато хто носить не те, що їм справді підходить.

      Звичайно, всі знають, що бюстгальтер має добре сидіти, підтримувати груди та коригувати форму, натомість лямки не повинні сповзати, а чашечки "подорожувати", проте деякі жінки все ж припускаються певних помилок, пише "Країна здоров’я".

      Читайте також: Як вибрати безпечний і зручний купальник: порада лікаря

      Так, найпоширеніше упущення під час вибору бюстгальтера – надто великий обхват, оскільки не всі враховують, що під час носіння матеріал розтягнеться.

      Як правило, оптимальний розмір – це довжина обхвату під грудьми, мінус 5 сантиметрів. Відтак, зазначають фахівці, якщо обхват під грудьми у вас – 85, то бюстгальтер повинен бути з обхватом 80. Щоправда можна приміряти і 75, оскільки саме він Вам може підійти.

      Крім того, під час примірки не варто застібати бюстгальтер до кінця – він повинен вам підходити саме у такому вигляді. Зауважимо, що під час носіння та прання тканина поступово розтягнеться, і лише тоді Ви будете поступово змінювати застібки.

      Водночас журналісти ресурсу наголошують, що купувати бюстгальтер, який підходить Вам на тугій застібці, не варто – він незабаром розтягнеться, тому краще на розмір менший.

      Бюстгальтер, рекомендації, як вибрати, мода, стиль, одяг

      Також не слід купувати чашечки меншого розміру, аніж Вам потрібно. Хоча багато жінок і вважають, що таким чином підкреслюють груди, але насправді здебільшого створюється ефект "подвійних грудей".

      Якщо ж хочете додати об'єму або скоректувати форму, то зробіть це за допомогою спеціальних чашок і моделей.

      Додамо, що лямочки на бюстгальтері провокують багато проблем, особливо це дошкуляє власницям пишних форм.

      Якщо білизну Ви підібрали добре, то лямочки не повинні тиснути, тому що виконують підтримувальну функцію разом з чашечками. Однак, часто неправильно підібрана білизна призводить до того, що лямки впиваються в шкіру, а вся вага грудей лягає на них.

      До слова, медики рекомендують жінкам відмовитися від звички постійно носити бюстгальтер, або принаймні знімати його, перебуваючи вдома. Крім того, бюстгальтери є однією із семи речей, що заважають висинатися.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Стиль і мода Поради Мода Секс Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      сьогодні , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      253
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      сьогодні , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 108
      Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 507
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      сьогодні , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 899
      Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      сьогодні , 20:01 Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      Наталя Ромашова 241
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук