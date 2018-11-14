Як правильно вибрати бюстгальтер, щоб не було потім проблем

Попри всім відому рекомендацію, що у правильно підібраному бюстгальтері жінка, перш за все, повинна почуватися комфортно, статистика показує, що багато хто носить не те, що їм справді підходить.

Звичайно, всі знають, що бюстгальтер має добре сидіти, підтримувати груди та коригувати форму, натомість лямки не повинні сповзати, а чашечки "подорожувати", проте деякі жінки все ж припускаються певних помилок, пише "Країна здоров’я".

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Так, найпоширеніше упущення під час вибору бюстгальтера – надто великий обхват, оскільки не всі враховують, що під час носіння матеріал розтягнеться.

Як правило, оптимальний розмір – це довжина обхвату під грудьми, мінус 5 сантиметрів. Відтак, зазначають фахівці, якщо обхват під грудьми у вас – 85, то бюстгальтер повинен бути з обхватом 80. Щоправда можна приміряти і 75, оскільки саме він Вам може підійти.

Крім того, під час примірки не варто застібати бюстгальтер до кінця – він повинен вам підходити саме у такому вигляді. Зауважимо, що під час носіння та прання тканина поступово розтягнеться, і лише тоді Ви будете поступово змінювати застібки.

Водночас журналісти ресурсу наголошують, що купувати бюстгальтер, який підходить Вам на тугій застібці, не варто – він незабаром розтягнеться, тому краще на розмір менший.

Також не слід купувати чашечки меншого розміру, аніж Вам потрібно. Хоча багато жінок і вважають, що таким чином підкреслюють груди, але насправді здебільшого створюється ефект "подвійних грудей".

Якщо ж хочете додати об'єму або скоректувати форму, то зробіть це за допомогою спеціальних чашок і моделей.

Додамо, що лямочки на бюстгальтері провокують багато проблем, особливо це дошкуляє власницям пишних форм.

Якщо білизну Ви підібрали добре, то лямочки не повинні тиснути, тому що виконують підтримувальну функцію разом з чашечками. Однак, часто неправильно підібрана білизна призводить до того, що лямки впиваються в шкіру, а вся вага грудей лягає на них.

До слова, медики рекомендують жінкам відмовитися від звички постійно носити бюстгальтер, або принаймні знімати його, перебуваючи вдома. Крім того, бюстгальтери є однією із семи речей, що заважають висинатися.