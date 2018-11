Як правильно зберігати зубну щітку

️5простых правил хранения зубной щетк️ ⠀ А вы знали, что хранить зубную щетку нужно правильно️, это наше средство гигиены и от него зависит здоровье полости рта ⠀ Вот именно об этом я?‍♀️, ваша зубная фея @dr.kyznetsova , и расскажу: ⠀ 1️⃣Меняем щетку 1 раз в 3-4 месяца. Как свою щетку, так и своих детей. Очень удобно менять щетку по сезонно: лето, осень, зима, весна.? Так вам легче будет запомнить и не запутаться. Следующий пункт это замена после профессиональной гигиены полости рта, чистые зубки и новая щётка залог успеха! Если перенесли простудные заболеваний, такие как ОРВИ, ОРЗ. Не копите ваших микробов внутри щетки! ⠀ 2️⃣для хранения используйте емкость с отдельными отверстиями для разных щеток. Хорошо будет если вы выделите для каждой щетки отдельный стаканчик. Также очень удобно иметь индивидуальные колпачки, которые закраивают рабочую часть щетки и тем самым вы избежите попадания чужих микробов на вашу щетку. ⠀ 3️⃣везде и всюду говорят про дезинфекцию и стерилизацию. Так вот, вы тоже можете это делать .Всего навсего помещаете щетку в раствор ополаскивателя, желательно антимикробный или замачиваете в растворе хлоргекседина. Можно делать это 1 раз в неделю. ⠀ 4️⃣храните щетку в сухом виде. Промойте от остатков зубной пасты и пиши. После этого просушите салфеткой. Хранить желательно в вертикальном положении головкой вверх. Желательно, чтобы это было сухое и проветриваемо место. ⠀ 5️⃣и в конце лайфхак можно использовать две зубные щетки.Для чего? Тем самым у вас будет возможность, чтобы каждая щетина могла полностью высохнуть, прежде чем будет снова использована. ⠀ А вы соблюдает все эти рекомендации

