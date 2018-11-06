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      Як правильно зберігати зубну щітку

      39 Читать новость на русском
      Як правильно зберігати зубну щітку
      / houseology.com

      Щоб щітка не приносила шкоди, необхідно зберігати цей засіб гігієни правильно.

      Про це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова в Instagram.

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      5 простих правил зберігання зубних щіток

      1. Змінюйте щітку раз у 3-4 місяці

      Як щітку дітей, так і дорослих. Найкраще змінювати її посезонно: літо, осінь, зима і весна. Змінюйте щітку після перенесення простудних захворювань, такі як гострі респіраторні захворювання чи гострі респіраторні вірусні інфекції.

      2. Зберігайте щітки в окремих отворах

      Або ж можна виділити для кожної щітки окремий стаканчик. Дуже зручно мати індивідуальні ковпачки, що закривають робочу частину щітку і унеможливить потрапляння мікробів.

      Зберігайте щітки в окремих отворах
      Зберігайте щітки в окремих отворах

      3. Дезінфікуйте щітки

      Раз на тиждень ставте щітку в розчин ополіскувача або ж замочіть у розчині хлоргексидину.

      4. Зберігайте щітку сухою

      Після чищення зубів ретельно промийте щітку від зубної пасти і їжі. Після цього просушіть її серветкою. Зберігати бажано в вертикальному положенні головкою вгору. Бажано, щоб це було сухе і провітрюване місце.

      Щітка повинна зберігатися сухою
      Щітка повинна зберігатися сухою

      5. Можете користуватися двома щітками

      Це потрібно для того, щоб одна щітка змогла висохнути до повторного використання.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️5простых правил хранения зубной щетк️ ⠀ А вы знали, что хранить зубную щетку нужно правильно️, это наше средство гигиены и от него зависит здоровье полости рта ⠀ Вот именно об этом я?‍♀️, ваша зубная фея @dr.kyznetsova , и расскажу: ⠀ 1️⃣Меняем щетку 1 раз в 3-4 месяца. Как свою щетку, так и своих детей. Очень удобно менять щетку по сезонно: лето, осень, зима, весна.? Так вам легче будет запомнить и не запутаться. Следующий пункт это замена после профессиональной гигиены полости рта, чистые зубки и новая щётка залог успеха! Если перенесли простудные заболеваний, такие как ОРВИ, ОРЗ. Не копите ваших микробов внутри щетки! ⠀ 2️⃣для хранения используйте емкость с отдельными отверстиями для разных щеток. Хорошо будет если вы выделите для каждой щетки отдельный стаканчик. Также очень удобно иметь индивидуальные колпачки, которые закраивают рабочую часть щетки и тем самым вы избежите попадания чужих микробов на вашу щетку. ⠀ 3️⃣везде и всюду говорят про дезинфекцию и стерилизацию. Так вот, вы тоже можете это делать .Всего навсего помещаете щетку в раствор ополаскивателя, желательно антимикробный или замачиваете в растворе хлоргекседина. Можно делать это 1 раз в неделю. ⠀ 4️⃣храните щетку в сухом виде. Промойте от остатков зубной пасты и пиши. После этого просушите салфеткой. Хранить желательно в вертикальном положении головкой вверх. Желательно, чтобы это было сухое и проветриваемо место. ⠀ 5️⃣и в конце лайфхак можно использовать две зубные щетки.Для чего? Тем самым у вас будет возможность, чтобы каждая щетина могла полностью высохнуть, прежде чем будет снова использована. ⠀ А вы соблюдает все эти рекомендации

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Новосибирск (@dr.kyznetsova) on

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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