Як правильно зберігати зубну щітку

Щоб щітка не приносила шкоди, необхідно зберігати цей засіб гігієни правильно.

Про це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова в Instagram.

Читайте також: Як правильно доглядати за зубами дітей

5 простих правил зберігання зубних щіток

1. Змінюйте щітку раз у 3-4 місяці

Як щітку дітей, так і дорослих. Найкраще змінювати її посезонно: літо, осінь, зима і весна. Змінюйте щітку після перенесення простудних захворювань, такі як гострі респіраторні захворювання чи гострі респіраторні вірусні інфекції.

2. Зберігайте щітки в окремих отворах

Або ж можна виділити для кожної щітки окремий стаканчик. Дуже зручно мати індивідуальні ковпачки, що закривають робочу частину щітку і унеможливить потрапляння мікробів.



Зберігайте щітки в окремих отворах

3. Дезінфікуйте щітки

Раз на тиждень ставте щітку в розчин ополіскувача або ж замочіть у розчині хлоргексидину.

4. Зберігайте щітку сухою

Після чищення зубів ретельно промийте щітку від зубної пасти і їжі. Після цього просушіть її серветкою. Зберігати бажано в вертикальному положенні головкою вгору. Бажано, щоб це було сухе і провітрюване місце.



Щітка повинна зберігатися сухою

5. Можете користуватися двома щітками

Це потрібно для того, щоб одна щітка змогла висохнути до повторного використання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.