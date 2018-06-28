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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Як приготувати панкейки в американському та британському стилі

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Як зробити панкейки
Як зробити панкейки / Kitchen Stories

Панкейки – це невеликі млинці, які подаються з медом чи сиропом. Панкейки особливо популярні у США.

Читайте далі два швидкі та дуже прості рецепти, які легко приготувати, навіть якщо ви новачок у кулінарії.

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Панкейки в американському стилі

Інгредієнти (на 4-6 порцій)

1 ст.л. розпушувача

1 дрібка солі

1 чайна ложка цукру

2 великих яйця

30 г вершкового масла

225 г звичайної муки

Масло для готування

Рецепт приготування панкейків в американському стилі

1. Змішайте борошно, розпушувач, сіль та цукор. Тоді додайте яйця та розтоплене масло.

2. Розігрійте масло на сковороді і починайте випікати млинці. Коли вони почнуть покриватися пухирцями – це означає, що час їх перевертати (це близько однієї хвилини).

3. Подавайте з джемом, медом чи сиропом.

Панкейки у британському стилі

Інгредієнти (на 8-10 порцій)

100 г звичайної борошна

2 великих яйця

275 мл молока

Масло для готування

Шматочки лимону і цукрова пудра для подавання

Рецепт приготування панкейків у британському стилі

1. Просійте борошно в велику миску і додати яйця та молоко. Добре змішайте суміш.

2. Потім розігрійте масло на сковороді і починайте випікати млинці. Кожну сторону випікайте приблизно хвилину.

3. Посипте цукровою пудрою та прикрасіть шматками лимону. Можна також подавати з джемом, медом чи сиропом.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: Іndependent
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