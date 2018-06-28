Як приготувати панкейки в американському та британському стилі
Панкейки – це невеликі млинці, які подаються з медом чи сиропом. Панкейки особливо популярні у США.
Читайте далі два швидкі та дуже прості рецепти, які легко приготувати, навіть якщо ви новачок у кулінарії.
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Панкейки в американському стилі
Інгредієнти (на 4-6 порцій)
1 ст.л. розпушувача
1 дрібка солі
1 чайна ложка цукру
2 великих яйця
30 г вершкового масла
225 г звичайної муки
Масло для готування
Рецепт приготування панкейків в американському стилі
1. Змішайте борошно, розпушувач, сіль та цукор. Тоді додайте яйця та розтоплене масло.
2. Розігрійте масло на сковороді і починайте випікати млинці. Коли вони почнуть покриватися пухирцями – це означає, що час їх перевертати (це близько однієї хвилини).
3. Подавайте з джемом, медом чи сиропом.
Панкейки у британському стилі
Інгредієнти (на 8-10 порцій)
100 г звичайної борошна
2 великих яйця
275 мл молока
Масло для готування
Шматочки лимону і цукрова пудра для подавання
Рецепт приготування панкейків у британському стилі
1. Просійте борошно в велику миску і додати яйця та молоко. Добре змішайте суміш.
2. Потім розігрійте масло на сковороді і починайте випікати млинці. Кожну сторону випікайте приблизно хвилину.
3. Посипте цукровою пудрою та прикрасіть шматками лимону. Можна також подавати з джемом, медом чи сиропом.