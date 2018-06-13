Як приготувати тірамісу: покроковий рецепт у фото

Тірамісу – це смачний італійський десерт, який готується без випічки, але має насичений і ніжний смак.

Читайте далі рецепт тірамісу, який поєднує в собі смак ніжного вершкового крему і терпкої кави.

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Інгредієнти

6 яєць

4 столові ложки цукру

500 г маскарпоне

1 маленька щіпка солі

300 мл еспрессо

30 мл кавового лікеру або коньяку

250 г печива савоярді

2 столові ложки какао або тертого шоколаду (для прикрашання).

Рецепт приготування тірамісу

Помийте яйця. Це варто зробити, оскільки під час приготування тірамісу яйця не будуть термічно оброблятися.

Акуратно відокремте жовтки від білків. Білки поставте у холодильник. Додайте у жовтки цукор і розітріть суміш до білого кольору. Можете скористуватися міксером, збиваючи на невеликій швидкості.

Відокремте жовтки від білків

Жовтки розітріть з цукором

Маскарпоне трохи розімніть та додайте до жовтків. Добре розмішайте отриману суміш.

Маскарпоне додайте до жовтків

Витягніть з холодильника білки і збийте з сіллю до утворення густої піни. Щоб перевірити, чи готові білки, треба акуратно перевернуть ємність і при цьому білки мають залишаться в мисці.

Збиту білкову масу поступово введіть у крем, обережно перемішуючи після додавання кожної ложки. Перемішувати потрібно акуратно, круговими рухами від низу до верху, щоб крем не втратив свою легкість. В результаті повинна вийти суміш, яка нагадує згущене молоко за консистенцією та кольором.

Збиту білкову масу введіть у крем

Змішайте холодне еспресо з лікером або коньяком.

Змішайте еспресо з лікером

Кожне печиво опустіть у кавову суміш на 2 секунди і розкладіть в форму, викладаючи перший шар десерту. На шар савоярді викладіть половину крему та розподіліть по всій формі.

Печиво опустіть у кавову суміш

На шар печива викладіть половину крему

Зверху покладіть другий шар печива, просоченого кави і накрийте його залишками вершкового крему.

Поставте тірамісу у холодильник на 8-10 годин. Стільки часу треба, аби крем повністю загус.

Поставте тірамісу у холодильник

Перед подачею посипте десерт какао або тертим шоколадом.

Смачного!