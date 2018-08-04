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Як приготувати зефір: рецепти приготування в домашніх умовах

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Як приготувати зефір: класичний рецепт в домашніх умовах
Як приготувати зефір: класичний рецепт в домашніх умовах / 24 Канал

Зефір – неймовірно смачні солодощі! Існує два основних рецепти приготування ефіру – на основі фруктового пюре та на основі цукру. Перший варант, звісно, значно корисніший для здоров'я фігури.

Вибір зефіру різних сортів і смаків на полицях магазинів величезний, але ми ніколи не можемо знати, з чого саме цей зефір приготований. Особливо це небезпечно, якщо ними смакують діти. Але приготувати зефір можна в домашніх умовах – рецепти дуже прості, а інгредієнти доступні кожному.

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Класичний рецепт зефіру

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Рецепт приготування зефіру в домашніх умовах

Інгредієнти:
- желатин – 60 г;
- цукор – 1 кг;
- лимонна кислота – 1 ч. л.;
- сода 0,5 ч. л.

Рецепт приготування зефіру в домашніх умовах:

1. Спочатку потрібно приготувати сироп – в каструлю викладіть цукор та залийте його склянкою холодної води. Поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

2. Замочіть желатин так, як вказано на упаковці. Як закипить сироп – зніміть його з вогню та додайте желатин, при цьому мішайте суміш до повного розчинення желатину.

3. Після розчинення желатину збийте міксером на середній швидкості суміш. Збивайте 5 хвилин, зробіть перерву на 1-2 хвилини, та ще раз збивайте 5 хвилин.

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Якість зефіру залежить від часу збивання зефірної маси

4. Додайте в суміш лимонну кислоту, соду та збивайте ще протягом 10 хвилин. Далі дайте зефірній масі настоятися протягом 20 хвилин.

5. Візьміть кілька дерев'яних дошок та злегка змочіть їх водою. Після цього викладіть на них зефірну масу у вигляді зефіру (найкраще це робити за допомогою кондитерського мішка). Але можна й просто викласти у вигляді невеликих коржів. Після повного вистигання зніміть зефір з дошок за допомогою ножа.

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Рецепт зефіру на фруктовій основі

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Рецепт приготування зефіру на фруктовій основі

Інгредієнти:
- 200 гр яблучного пюре (спочатку яблука потрібно запекти, а потім подрібнити в пюре);
- 400 гр цукру;
- 1 яєчний білок;
- 80 мл води;
- 4 гр агар-агару.

Рецепт приготування зефіру на фруктовій основі:

1. Для яблучного пюре: розріжте яблука навпіл, видаліть серединку, запечіть в духовці. Очистіть яблука від шкірки, перебийте блендером або перетріть через сито, до стану пюре. Додайте в пюре половину цукру, добре вимішайте та дайте повністю охолонути.

2. Збийте білок міксером до пишної маси. Додайте білкову масу до яблучного пюре та добре вимішайте.

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3. В каструлі змішайте воду та агар-агар та доведіть до кипіння. Додайте другу половину цукру, добре вимішайте, та готуйте на середньому вогні до повного розчинення цукру.

4. Зніміть сироп з вогню та влийте невеликим порціями в фруктову основу, постійно помішуючи. Маса повинна збільшити в об'єм та загустіти. Після виливання сиропу – збивайте масу міксером ще 5-7 хвилин.

5. Викладіть зефірки на дерев'яні дощечки, змочені водою. Залишіть застигати на ніч.

Секрети приготування зефіру:

- якщо ви хочете приготувати яблучний зефір, то пюре повинно бути густим. Найкраще використовувати яблука сорту "антонівка";

- залежно від рецепту зефір застигає від 1 до 5 годин при кімнатній температурі. Потім зефір необхідно підсушити (знову ж при кімнатній температурі) ще близько доби. Так утворюється тонка скориночку;

- щоб зефір тримав форму, маса повинна бути добре збита, як звичайний білковий крем. Це забере у вас більше часу, але результат того вартий!

Теги: Новини України LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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