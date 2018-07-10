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Як принц Гаррі та Меган Маркл особисто подякували за привітання з весіллям: фотофакт

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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з вільних джерел

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили зберегти американські традиції та подякувати тим високопосадовцям, які їх привітали їх в день весілля. Для кожного герцоги приготували милі листівки, які розіслали в різні країни світу.

Минуло менш як 2 місяці після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а подія досі обговорюється громадськістю та журналістами. Так, у мережу потрапили знімки чарівних листівок, які молодята відправили в знак подяки за привітання з довгоочікуваною подією. Про це повідомляє People.

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Герцог і герцогиня Сассекські були вражені неймовірно добрими листівками і листами, які вони отримали з нагоди їхнього весілля, і дуже зворушені тим, що ви їх написали. Ви проявили велику турботу. Її Величність, яка шле вам свої найкращі побажання, високо це оцінила,
– йдеться у листівці. 

Слова подяки пара надрукувала на своєму знаменитому знімку з дня церемонії вінчання. Світлина, зроблена фотографом Алексом Любомирські, стала однією з найпопулярніших знімків королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл. На конверті листівки також виднівся символ Кенсінгтонського палацу. 

 

Нагадаємо, що 19 травня у Віндзорському палаці відбулось вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Мільйони прихильників королівської родини стежили за весіллям закоханої пари, а високоповажні гості стали очевидцями розкішної церемонії. Після церковного обряду принц Гаррі та Меган Маркл подались на святковий обід, де новоспечене подружжя отримало свої подарунки. Найпочеснішим з них було надання парі титулу герцогів Сассекських. Водночас Меган Маркл отримала свій родинний герб від королеви Єлизавети ІІ. А от від звичайних подарунків пара заздалегідь відмовилась, попросивши гостей внести пожертву на благодійні фонди. 

Теги: LifeStyle Королівське весілля Королівська сім'я Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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