Як принцеса Євгенія скопіювала стиль Меган Маркл: фото

Принцеса Євгенія також відвідала виставку, присвячену Нельсону Манделі, на яку раніше завітали герцог і герцогиня Сассекські.

Євгенія Йоркська обрала сукню Osman насиченого зеленого кольору вартістю 900 доларів, яку вона доповнила туфлями Aquazzura за 700 доларів.

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Принцеса Євгенія

Як пише Daily Mail, це те саме взуття, яке було на Меган Маркл в день оголошення про її заручини з принцом Гаррі.

Додамо, тоді образ Меган розкритикували, оскільки туфлі були помітно завеликі. Однак герцогиня навмисно одягає дещо більше взуття, щоб ноги не втомлювалися від каблуків.

Меган Маркл та принц Гаррі у день оголошення про заручини

Туфлі Меган від Aquazzura

Туфлі від Aquazzura