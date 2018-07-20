Як принцеса Євгенія скопіювала стиль Меган Маркл: фото
Принцеса Євгенія також відвідала виставку, присвячену Нельсону Манделі, на яку раніше завітали герцог і герцогиня Сассекські.
Євгенія Йоркська обрала сукню Osman насиченого зеленого кольору вартістю 900 доларів, яку вона доповнила туфлями Aquazzura за 700 доларів.
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Принцеса Євгенія
Як пише Daily Mail, це те саме взуття, яке було на Меган Маркл в день оголошення про її заручини з принцом Гаррі.
Додамо, тоді образ Меган розкритикували, оскільки туфлі були помітно завеликі. Однак герцогиня навмисно одягає дещо більше взуття, щоб ноги не втомлювалися від каблуків.
Меган Маркл та принц Гаррі у день оголошення про заручини
Туфлі Меган від Aquazzura
Туфлі від Aquazzura
Джерело: 24 Канал
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