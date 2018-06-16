Як прискорити обмін речовин

Хороший обмін речовин в організмі є запорукою гарного самопочуття та стрункої фігури.

Обмін речовин або метаболізм — це швидкість розщеплення їжі на прості речовини, передає "Країна здоров’я".

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Тобто швидкість вбирання корисних речовин слизовими оболонками травного тракту та отримання з них вітамінів.

Швидкість метаболізму залежить від рівня фізичної підготовки та навантажень. Також на швидкість обміну речовин впливають гормони.

Наприклад, вагітна жінка може з'їдати набагато більше, ніж боксер-важкоатлет, який набирає вагу. Та при цьому майбутня мама підтримує накопичувальну функцію організму, а боксер розкидається енергією для збільшення порогу своїх фізичних ресурсів, знаходячись під впливом адреналіну і тестостерону.

Покращити свій обмін речовин можна, відрегулювавши рівень фізичної активності. Також необхідно нормалізувати своє харчування. Чим частіше їсти – тим краще для організму. Але не забувайте, що прийом їжі повинен бути невеликими порціями.

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