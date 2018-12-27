Як продукти, куплені на вулиці, можуть зруйнувати ваше здоров'я
Продукти, куплені на нелегальних ринках, розкладках у переходах і біля станцій метро, загрожують українцям не тільки звичайними харчовими інфекціями. Купуючи їжу в таких місцях, можна заробити навіть отруєння токсичними металами.
Про це повідомила експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко, передає "Обозреватель".
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Експертка зазначила, що ці ризики стосуються навіть свіжих на вигляд продуктів.
Вона наголосила, що ризики особливо стосуються білкових продуктів, які насправді фальсифікуються найбільше і найшвидше псуються.
Продукти, куплені на вулиці, можуть спровокувати небезпечні хвороби
"Молочні продукти, кисломолочні, дуже часто підробляють молоко, додаючи в нього пральний порошок. М'ясо дуже небезпечне, адже ви знаєте, скільки сьогодні хвороб. І іноді це м'ясо повинно бути утилізовано, а замість цього воно реалізується", – обурилася Сидоренко.
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