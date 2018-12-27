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      Як продукти, куплені на вулиці, можуть зруйнувати ваше здоров'я

      230 Читать новость на русском
      Чому не варто купувати продукти на вулиці
      Чому не варто купувати продукти на вулиці / gromada.ks.ua

      Продукти, куплені на нелегальних ринках, розкладках у переходах і біля станцій метро, ​​загрожують українцям не тільки звичайними харчовими інфекціями. Купуючи їжу в таких місцях, можна заробити навіть отруєння токсичними металами.

      Про це повідомила експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко, передає "Обозреватель".

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      Експертка зазначила, що ці ризики стосуються навіть свіжих на вигляд продуктів.

       
      Олена Сидоренко
      “У будь-якому випадку – це бруд. Це підвищений ризик. Навіть якщо продукт досить хороший – він продається з землі, це додаткове зараження токсичними металами, які можуть йти від дороги, від пилу, від одягу людей... Це величезна купа ризиків і різних небезпечних мікроорганізмів. Тому навіть якщо б той продукт був непоганим, але якщо він відкритий – м'ясо, абощо – в результаті ви все одно ризикуєте”.

      Вона наголосила, що ризики особливо стосуються білкових продуктів, які насправді фальсифікуються найбільше і найшвидше псуються.

      Стихійні ринки
      Продукти, куплені на вулиці, можуть спровокувати небезпечні хвороби

      "Молочні продукти, кисломолочні, дуже часто підробляють молоко, додаючи в нього пральний порошок. М'ясо дуже небезпечне, адже ви знаєте, скільки сьогодні хвороб. І іноді це м'ясо повинно бути утилізовано, а замість цього воно реалізується", – обурилася Сидоренко.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Отруєння
      Джерело: 24 Канал
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