Як продукти, куплені на вулиці, можуть зруйнувати ваше здоров'я

Продукти, куплені на нелегальних ринках, розкладках у переходах і біля станцій метро, ​​загрожують українцям не тільки звичайними харчовими інфекціями. Купуючи їжу в таких місцях, можна заробити навіть отруєння токсичними металами.

Про це повідомила експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко, передає "Обозреватель".

Читайте також: Які шкідливі звички в харчуванні ми отримали у спадок від СРСР

Експертка зазначила, що ці ризики стосуються навіть свіжих на вигляд продуктів.

Олена Сидоренко “У будь-якому випадку – це бруд. Це підвищений ризик. Навіть якщо продукт досить хороший – він продається з землі, це додаткове зараження токсичними металами, які можуть йти від дороги, від пилу, від одягу людей... Це величезна купа ризиків і різних небезпечних мікроорганізмів. Тому навіть якщо б той продукт був непоганим, але якщо він відкритий – м'ясо, абощо – в результаті ви все одно ризикуєте”.

Вона наголосила, що ризики особливо стосуються білкових продуктів, які насправді фальсифікуються найбільше і найшвидше псуються.



Продукти, куплені на вулиці, можуть спровокувати небезпечні хвороби

"Молочні продукти, кисломолочні, дуже часто підробляють молоко, додаючи в нього пральний порошок. М'ясо дуже небезпечне, адже ви знаєте, скільки сьогодні хвороб. І іноді це м'ясо повинно бути утилізовано, а замість цього воно реалізується", – обурилася Сидоренко.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.