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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як проходить Євробачення 2018: чи готова Україна до перемоги

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У португальському Лісабоні 10 травня відбудеться 2-й півфінал "Євробачення". За результатами голосування – найкращі 10 виконавців пройдуть до фіналу пісенного конкурсу і в суботу змагатимуться за головний приз – кришталевий мікрофон.

Сьогодні виступатиме і представник України – співак Melovin.

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Йому 21, він переможець вітчизняного талант-шоу і представник України на Євробаченні-2018. Його псевдонім складно вимовити правильно з першого разу, але в паспорті він – Костянтин Бочаров, хлопець схильний до епатажу та містифікації.

Melovin
Представник України на Євробаченні-2018 Melovin

Перша деталь в образі співака, яка впадає в око – це його око. Точніше, лінза, без якої артист на публіці не з‘являється. На Євробачення він поїхав з піснею "Under The Ladder". Головний меседж – жити власним життям, не зважаючи ні на кого.

Я очікую дуже багато емоцій. Я дійсно хочу, щоб емоції виникали у людей і, щоб емоції виникали у мене. Це буде такий енергообмін,
– прокоментував Melovin.

Завойовувати публіку Melovin збирається містикою і вогнем. На початку виступу співак лежатиме в роялі неначе у труні, а потім постане з неї немов Дракула. Таку постановку схвально прийняли букмекери. Вони прогнозують, що українець легко пройде у фінал. Вірять у Меловіна і члени національного журі, які оцінюватимуть виступи усіх країн.

Я вірю в нього. Він артист, а це перше, що має бути, бо просто бути хорошим співаком чи музикантом не достатньо. Він шоумен, артист, і він вірить в те, що робить, це класно,
– відповів саунд-продюсер, член журі Євробачення – 2018 Артур Данієлян.

Після тогорічного 24-го місця Україні дуже потрібно реабілітуватися.


Представник України на Євробаченні-2017 O.Torvald

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який торік представляв нашу державу на конкурсі, радить пам'ятати, що Євробачення – це не лише конкурс чи пісні, на результат неодмінно впливає і політика. Музиканти мають догодити не лише глядачам, але й босам європейського шоубізнесу.

Вони не хотіли, щоб ми говорили про конфлікт Росії і України. Вони не хотіли, щоб ми антитерористичну операцію називали війною. Вони не хотіли, щоб ми говорили, скільки грошей було витрачено. А ми говорили. І це теж причина того, що в нас таке місце,
– зазначив представник України на Євробаченні-2017 Женя Галич.

А представниця Росії Юлія Самойлова, яку торік не пустили на Євробачення через незаконні виступи в окупованому Криму, до Лісабона таки доїхала. Вона теж виступає сьогодні. Утім, букмекери не впевнені, що співачка зможе пройти до фіналу.

Щодо нашого Меловіна, то він закриватиме концерт. Співатиме під номером 18, а чи потрапить до фіналу конкурсу – дізнаємось після опівночі.

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Євробачення 2018 MELOVIN Євробачення Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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