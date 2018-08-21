Як проявляються панічні атаки: основні симптоми
Інколи, коли людина перебуває у метро, піднімається чи спускається на великому екскаваторі, у людини можуть виникнути напади запаморочення та нудоти.
Психолог Дар'я Селіванова назвала основні симптоми панічної атаки, пише Likar.info.
Читайте також: 4 правила гігієни, про які більшість не знає
Панічна атака – це несподіваний, незрозумілий, неконтрольований "безпричинний" напад страху, що супроводжується різким погіршенням самопочуття.
Панічні атаки
Панічно атаки зазвичай супроводжуються усіма або не менше чотирьох симптомів:
- ускладнене дихання;
- запаморочення;
- тремтіння;
- хворобливе або прискорене серцебиття;
- пітливість;
- задуха;
- нудота або дискомфорт в шлунку;
- деперсоналізація (відчуття, що тіло або якась його частина є чужою) або відчуття нереальності того, що відбувається;
- оніміння або поколювання голками;
- почервоніння обличчя або гусяча шкіра;
- біль і дискомфорт у грудях;
- страх смерті;
- страх зійти з розуму або здійснити безрозсудні дії.
Як проявляються панічні атаки
Ці ознаки розвиваються раптово і зазвичай інтенсивно збільшуються протягом перших 10 хвилин. Тобто людина починає відчувати себе дуже погано, вона тремтить, їй важко дихати, складно встояти на ногах. Їй здається, що вона помирає або ж божеволіє.
А от коли людина впродовж певного періоду часу відчуває сильні паради дискомфорту та страху, то лікар може поставити діагноз "панічний розлад". Ці напади не мають якоїсь "об'єктивної" причини й супроводжуються посилюється страхом, що вони можуть повторитися.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.