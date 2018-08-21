Як проявляються панічні атаки: основні симптоми

Інколи, коли людина перебуває у метро, піднімається чи спускається на великому екскаваторі, у людини можуть виникнути напади запаморочення та нудоти.

Психолог Дар'я Селіванова назвала основні симптоми панічної атаки, пише Likar.info.

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Панічна атака – це несподіваний, незрозумілий, неконтрольований "безпричинний" напад страху, що супроводжується різким погіршенням самопочуття.



Панічні атаки

Панічно атаки зазвичай супроводжуються усіма або не менше чотирьох симптомів:

ускладнене дихання; запаморочення; тремтіння; хворобливе або прискорене серцебиття; пітливість; задуха; нудота або дискомфорт в шлунку; деперсоналізація (відчуття, що тіло або якась його частина є чужою) або відчуття нереальності того, що відбувається; оніміння або поколювання голками; почервоніння обличчя або гусяча шкіра; біль і дискомфорт у грудях; страх смерті; страх зійти з розуму або здійснити безрозсудні дії.



Як проявляються панічні атаки

Ці ознаки розвиваються раптово і зазвичай інтенсивно збільшуються протягом перших 10 хвилин. Тобто людина починає відчувати себе дуже погано, вона тремтить, їй важко дихати, складно встояти на ногах. Їй здається, що вона помирає або ж божеволіє.

А от коли людина впродовж певного періоду часу відчуває сильні паради дискомфорту та страху, то лікар може поставити діагноз "панічний розлад". Ці напади не мають якоїсь "об'єктивної" причини й супроводжуються посилюється страхом, що вони можуть повторитися.