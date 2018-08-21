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Як проявляються панічні атаки: основні симптоми

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Панічні атаки: симтоми
Панічні атаки: симтоми / anmolmehta.com

Інколи, коли людина перебуває у метро, піднімається чи спускається на великому екскаваторі, у людини можуть виникнути напади запаморочення та нудоти.

Психолог Дар'я Селіванова назвала основні симптоми панічної атаки, пише Likar.info.

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Панічна атака – це несподіваний, незрозумілий, неконтрольований "безпричинний" напад страху, що супроводжується різким погіршенням самопочуття.

Панічні атаки
Панічні атаки

Панічно атаки зазвичай супроводжуються усіма або не менше чотирьох симптомів:

  1. ускладнене дихання;
  2. запаморочення;
  3. тремтіння;
  4. хворобливе або прискорене серцебиття;
  5. пітливість;
  6. задуха;
  7. нудота або дискомфорт в шлунку;
  8. деперсоналізація (відчуття, що тіло або якась його частина є чужою) або відчуття нереальності того, що відбувається;
  9. оніміння або поколювання голками;
  10. почервоніння обличчя або гусяча шкіра;
  11. біль і дискомфорт у грудях;
  12. страх смерті;
  13. страх зійти з розуму або здійснити безрозсудні дії.

Як проявляються панічні атаки
Як проявляються панічні атаки

Ці ознаки розвиваються раптово і зазвичай інтенсивно збільшуються протягом перших 10 хвилин. Тобто людина починає відчувати себе дуже погано, вона тремтить, їй важко дихати, складно встояти на ногах. Їй здається, що вона помирає або ж божеволіє.

А от коли людина впродовж певного періоду часу відчуває сильні паради дискомфорту та страху, то лікар може поставити діагноз "панічний розлад". Ці напади не мають якоїсь "об'єктивної" причини й супроводжуються посилюється страхом, що вони можуть повторитися.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Психологія Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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