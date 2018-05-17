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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як пройшла акція в метро і яке традиційне вбрання обрали кияни

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Заохочували українців вбратись у вишиванки й у столичній підземці. На деяких станціях зробили безкоштовним проїзд для пасажирів у вишитих сорочках.

Немає ще й восьмої ранку, а Хрещатик починає розквітати, щоправда, вишиванками.

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Рання пташка Яна причепурилася в сучасну сорочку. Таку і на свято, і в будній день під джинси.

Я завжди хотіла нестандартну. Можливо, я наважусь на більш традиційну,
– прокоментувала Яна.

А от Світлана вирішила вдягти традиційну. Для цього взяла в руки голку й нитку, і за місяць вишила собі сорочку. Киянка Рена купувала свою червону, вишиту золотом сорочку-оберіг у Львові. В її родині вишиванки носять усі, а сьогодні навіть дітей вбрала у традиційне українське. 

А тим, хто у вишиванці, вхід в метро безкоштовний, але з восьмої по одинадцяту годину. Проте, діяла акція лише на двох станціях – Хрещатику і Майдані Незалежності. Щоб більше розширити географію – не знайшли спонсорів. У радниці начальника метрополітену також є чимала колекція вишиванок. Вона розповіла, що є такі, які вдягає лише в дуже особливих випадках.

Ті, хто були у вишиванках, їздили у метро безкоштовно
Ті, хто були у вишиванках, їздили у метро безкоштовно

Лише за годину на Хрещатику проїхалися за вишиванки десятки українців, орієнтовно, 50-60 чоловік. Серед них і Ольга. Вона заявила, що одягнула маки з колосками аж ніяк не для акції.

Для мене вишиванка – це щось таке глибоко в душі. Те, що пов'язує мене з моєю родиною, з моїм родом. Ця вишиванка перейшла від бабусі до мами, потім до мене, далі піде до моїх дітей. Те, що десь глибоко в середині, підтверджує, що ми українці,
– повідомила киянка Ольга.

Увагу вишиванкам у метро приділятимуть не лише сьогодні. До кінця місяця там курсуватимуть поїзди зі спеціальними інформаційними постерами, які допоможуть розшифрувати орнамент на вашій вишиванці. Наприклад, якому регіону притаманна картинка з вашої сорочки.

До слова, День вишиванки-2018 можна вважати не лише українським, а й міжнародним святом. У модному світі вишиванка залишається на піку популярності останні кілька років. При чому, в тренді не лише сорочки, вишивкою гаптують сукні, костюми і навіть верхній одяг.

Теги: День вишиванки Новини України Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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