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Як психологічно підготуватися до пологів: 7 вказівок

224 Читать новость на русском
7 порад, як психологічно підготуватися до пологів
7 порад, як психологічно підготуватися до пологів / obgynmiami.com

Деякі жінки та сім’ї, коли дізнаються про вагітність, одразу спішать записатися на курси підготовки до пологів, читають літературу та засвоюють види фізичної підготовки.

Лікар головний Біла Вікторія Володимирівна назвала деякі поради для вагітних, пише 4mama.

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Медик радить довіряти подругам, лікарям, партнеру, але остаточні рішення приймати самим.

Потрібно пам’ятати, що майбутні батьки та лікарі є партнерами між собою, оскільки їх об’єднує одна мета – здорова дитина та щаслива мати.

Тіло знає набагато краще, як поводитися на пологах, тому довіряйте йому. І лише іноді потрібна допомога лікарів.

Нормально, коли під час пологів все може піти не за вашим сценарієм. Тому до цього потрібно бути готовою. Подумайте, чи потрібен вам партнер на пологах і яку позицію він там займе – спостерігача чи помічника.

Вивчіть різні варіанти того, як можна собі допомогти під час пологів – методика дихання, самомасаж, позу та відсутність чи присутність партнера.

Варто розуміти, що біль – це не ворог, а індикатор певних процесів. Тому навіть якщо ви вирішили зняти його медикаментозно, то він у будь-якому випадку може виникнути. Не вірте тому, що болі під час пологів не буде, найкраще вивчіть, як допомогти собі у таких умовах.

І найголовніше – це вивчіть питання, яке вас хвилює, на курсах чи з літератури. Коли людина достатньо знає – вона впевнена у своїх діях, знання дають відчуття стабільності та контролю.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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