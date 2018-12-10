Американський експерт Інгрід Фетелл Лі переконана у тому, що для досягнення найвищого щастя необхідно інвестувати не в досвід, а в речі.

Вона вважає, що красиві речі можуть підвищити рівень щастя, пише Style Caster.

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Експерт провела дослідження, які встановили, що речі, які оточують людину, мають сильний вплив на емоційне благополуччя.

Прикладом цього є квіти, які знижують рівень тривоги в організмі і покращують настрій людини. Дослідження підтверджують, що квіти можуть покращувати пам'ять та зменшувати рівень болі в організмі.

Експерт зазначає, що такі рослини можуть зменшити кількість прийнятих ліків від болю після операції.



Як речі впливають на рівень щастя

Позитивні емоції можуть викликати речі круглої або симетричної форми. А от гострі, асиметричні речі спричиняють напругу, призводять до тривоги і печалі.

Інгрід Фетелл Лі переконана, що речі, які спричиняють позитивні спогади або згадку про близьких людей, добре впливають на здоров'я. Це можуть бути або сувенір з подорожі або ж речі з дитинства.

Підняти рівень щастя можуть нова пара туфель. Вони допомагають краще себе почувати.

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