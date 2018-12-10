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      Як речі впливають на рівень щастя

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      Як речі впливають на рівень щастя
      Як речі впливають на рівень щастя / ravishly.com

      Американський експерт Інгрід Фетелл Лі переконана у тому, що для досягнення найвищого щастя необхідно інвестувати не в досвід, а в речі.

      Вона вважає, що красиві речі можуть підвищити рівень щастя, пише Style Caster.

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      Експерт провела дослідження, які встановили, що речі, які оточують людину, мають сильний вплив на емоційне благополуччя.

      Прикладом цього є квіти, які знижують рівень тривоги в організмі і покращують настрій людини. Дослідження підтверджують, що квіти можуть покращувати пам'ять та зменшувати рівень болі в організмі.

      Експерт зазначає, що такі рослини можуть зменшити кількість прийнятих ліків від болю після операції.

      Як речі впливають на рівень щастя
      Як речі впливають на рівень щастя

      Позитивні емоції можуть викликати речі круглої або симетричної форми. А от гострі, асиметричні речі спричиняють напругу, призводять до тривоги і печалі.

      Інгрід Фетелл Лі переконана, що речі, які спричиняють позитивні спогади або згадку про близьких людей, добре впливають на здоров'я. Це можуть бути або сувенір з подорожі або ж речі з дитинства.

      Підняти рівень щастя можуть нова пара туфель. Вони допомагають краще себе почувати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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