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Як розпізнати артрит: основні симптоми

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Основні симптоми артриту
Основні симптоми артриту / kolony.ir

Артрит – це запалення суглоба, яке виникає через вплив багатьох причин і супроводжується припухлістю суглоба, вираженим болем.

Медики назвали симптоми запалення суглоба, пише "Країна Здоров’я".

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Артрит небезпечний тим, що може призвести не лише до втрати працездатності, а й до інвалідності.

Вираженим симптомом артриту біль, він може бути настільки сильним, що впливає на якість сну і змушує людину прокидатися вночі. Це також може бути ознакою остеоартрозу. Ще однією ознакою цього стану є біль, коли людина підійматися по сходах. Неприємні відчуття можуть посилюватися при надмірній вазі.

При поширеній формі артриту – подагрі – людина відчуває раптовий біль у великому пальці.

На останніх пальцях кистей рук з’являються ущільнення, їх ще називають вузлики Гебердена, ущільнення на середніх пальцях іменують вузликами Бушара.

При ревматоїдному артриті у людини виникають проблеми з дрібною моторикою, до прикладу, вставити ключ у двері чи застебнути сорочку. Таке захворювання робить пальці рук менш рухливими.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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