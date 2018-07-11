Як розпізнати артрит: основні симптоми

Артрит – це запалення суглоба, яке виникає через вплив багатьох причин і супроводжується припухлістю суглоба, вираженим болем.

Медики назвали симптоми запалення суглоба, пише "Країна Здоров’я".

Читайте також: Як визначити хвороби шийного відділу хребта: основні симптоми

Артрит небезпечний тим, що може призвести не лише до втрати працездатності, а й до інвалідності.

Вираженим симптомом артриту біль, він може бути настільки сильним, що впливає на якість сну і змушує людину прокидатися вночі. Це також може бути ознакою остеоартрозу. Ще однією ознакою цього стану є біль, коли людина підійматися по сходах. Неприємні відчуття можуть посилюватися при надмірній вазі.

При поширеній формі артриту – подагрі – людина відчуває раптовий біль у великому пальці.

На останніх пальцях кистей рук з’являються ущільнення, їх ще називають вузлики Гебердена, ущільнення на середніх пальцях іменують вузликами Бушара.

При ревматоїдному артриті у людини виникають проблеми з дрібною моторикою, до прикладу, вставити ключ у двері чи застебнути сорочку. Таке захворювання робить пальці рук менш рухливими.