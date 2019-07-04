День незалежності США: як розвивалися українсько-американські відносини

У США вже 243 раз святкують день незалежності. Аби здобути волю, країні довелося повоювати з Британською імперією, і не один раз. Певною мірою шлях України до повної незалежності від Росії нагадує цю боротьбу. І зараз Вашингтон намагається підтримати Київ у ній. Про складні стосунки США та України упродовж чверть століття – читайте далі.

Пішов 28 рік, як Україна та США підтримують дипломатичні відносини. Втім, пріоритети цих відносин змінювалися з приходом кожного нового американського президента.

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Білл Клінтон

У 90-х гостро стояло питання ядерного роззброєння колишніх радянських республік. Тодішній президент США Білл Клінтон фактично змусив підписати Будапештський меморандум. Україну натомість почали розглядати як перспективного партнера.

Україна вирішила позбутись ядерної зброї. Ваше рішення робить український народ, американський народ та весь світ спокійнішим та безпечнішим,

– сказав 42 президент США Білл Клінтон.

Що таке Будапештський меморандум?Це договір, що був укладений 5 грудня 1994 року, між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Натомість вищезгадані країни надавали гарантії безпеки та суверенітети України.





Підписання Будапештського меморандуму

Джордж Буш-молодший

Однак, як показала історія, гарантії безпеки для нашої країни так і залишилися на папері. Слід згадати, що ще у 2000-х 43 президент США Джордж Буш-молодший наполягав на вступі України до НАТО.

Допомогти України рухатися до НАТО є в інтересах кожного члена Альянсу,

– наголосив Буш-молодший.



43 президент США Джордж Буш-молодший

Барак Обама

У переломний для України 2014 рік, коли Росія напала на Україну, Адміністрація Президента Барака Обами на слова підтримки на міжнародній арені не скупилась. Допомога – спільні навчання, оптичні та сигнальні системи, спорядження для війська. Але зі зброєю допомагати не поспішали.

Від початку російського вторгнення, ми мобілізували міжнародне співтовариство, аби засудити порушення міжнародного права, і підтримати народ та владу України,

– заявив Барак Обама.



Барак Обама

Дональд Трамп

Не припинили підтримувати Україну і за президентства Дональда Трампа. Ба більше, після довгих внутрішніх дебатів США почали постачати до українського війська і летальну зброю – комплекси "Джавелін"

Всі прекрасно розуміють, що цей конфлікт спровокований російським вторгненням і він 100% контролюється Росією. Питання захисту України є необхідністю. Сполучені Штати будуть фінансувати розвиток війська,

– зауважив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Прості ж американці, як правило знають, що Росія вдерлася в Україну, анексувала Крим та веде війну на Донбасі. Хоч є і такі, які про Україну навіть не чули. Але їх не так вже й багато. Цікаво, що серед американців є й такі, хто приїхав в Україну, аби боронити українську землю від росіян. Серед них і військовослужбовиць ЗСУ Крейг Ленг, що боронить Україну з 2015 року.

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До слова, в Америці живе досить велика українська громада – майже мільйон українців. Найбільше їх у Нью-Йорку та Чикаго.