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Як рятуватися від алергії на тополиний пух

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Як рятуватися від алергії на тополиний пух
Як рятуватися від алергії на тополиний пух / Фото з відкритих джерел

Тополиний пух, який для багатьох алергіків є головною проблемою літа, насправді нешкідливий і можливих страждань можна уникнути.

Пух тополі може переносити пилок і спори інших рослин, які і викликають алергічну реакцію, передає "Обозреватель".

Алергія проявляється у вигляді нежитю, почервоніння очей, кашлю та дерматиту. Тож тим, хто має алергію, варто зробити алергологічне тестування, щоб з'ясувати, на пилок яких саме рослин є реакція організму.

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І щоб тополиний пух не завдавав вам шкоди – його необхідно поливати водою, змітати в купи і утилізувати. До слова, тополь рубати не можна, адже ці дерева відіграють дуже важливу роль в очищенні повітря.

До слова, у Пекіні вдались до більш радикальних методів – за допомогою спеціальних ін'єкцій змінили стать дерев з "жіночих" на "чоловічі".

Теги: Здоров'я Алергія Лікування
Джерело: 24 Канал
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