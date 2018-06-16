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Як "Шахтар" шукав талановитих дітей у свою академію у Львові

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Як "Шахтар" шукав талановитих дітей у свою академію у Львові
/ Фото ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" талановитих дітей для своєї футбольної академії Шукає по всій Україні. Після Харкова, такі пошуки під час Shakhtar Talent Day відбулися у Львові.

Загалом на перегляд запросили 96 дітей. Зареєструвалися дітлахи не лише зі Львова чи західної України, але й приїхали з інших регіонів. Спробувати свої сили на полі "Арени Львів" приїхали хлопчики 2005 та 2006 років народження з Одеської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської областей, а також із Чернівців, Тернополя й Борисполя.

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Відбір відбувався за так званою голландською схемою – учасників турніру поділили на шість груп по 16 осіб та провели кілька коротких матчів на шістьох майданчиках. За іграми слідкували тренери, які гравцям нараховували бали за вдалі дії та перемоги їх команди. Там можна було визначити як індивідуальну майстерність футболістів, так і їх командні дії.

"Побачили сьогодні багато гарних, талановитих дітей. Скажу, що кваліфікація юних футболістів навіть тут, у відборі, є високою. Здебільшого дивилися на те, як вони міркують на полі, які рішення ухвалюють. Звісно, оцінили техніку, швидкість, рух. Дванадцятьох гравців узяли на замітку та запрошуватимемо їх на перегляд до Академії. Такий масштабний проект добрий не лише тим, що дозволяє знайти міцних хлопців із великим потенціалом, а й тим, що сприяє популяризації масового футболу. Це те, чого в нашій країні дуже бракує", – розповів тренер-селекціонер академії ФК "Шахтар" Іван Коцюба.

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Переможцями у підсумку стали Святослав Цимбала, Максим Фік, Максим Лужний, Назар Тарновський, Олег Ірза. Усіх відзначили призами й подарунками від клубу. Також нагороду – фірмову футболку клубу – отримав і наймолодший гравець. Пам’ятні призи за участь у турнірі з отримали всі учасники Shakhtar Talent Day.

Невдовзі Talent Day проходитиме в Маріуполі.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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