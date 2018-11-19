Як швидко схуднути: вчені назвали чотири способи

Для безлічі жінок та чловіків проблема зайвої ваги є дуже актуальною - хтось мріє мати ідеальну фігуру, у когось зайва вага викликає погіршення здоров'я і загального самопочуття. Дослідники радять використовувати чотири методи, які допоможуть швидко та якісно скинути кілька зайвих кілограмів.

Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

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Дієта з низьким вмістом в їжі глютену (клейковина) і наявність великої кількості клітковини допомагає швидше позбутися зайвих кілограмів. Вчені з Копенгагенського університету з'ясували, що зменшення глютену і достатня кількість клітковини змінює мікрофлору кишечника і активізує корисні бактерії, які сприяють розщепленню жирів. Водночас, дослідники дійшли висновку, що повністю від глютену відмовлятися не варто, а продукти, що без клейковини, не завжди корисні.

Процесам швидкого схуднення сприяє щоденне зважування. Американські вчені з'ясували, що добровольці, які хотіли схуднути і щодня перевіряли свою вагу, худнули набагато швидше, ніж ті, хто цього не робив.

Дослідники з Медичної школи Гарварда визначили третій доступний метод схуднення, який полягає в дотриманні біоритмів. За словами фахівців, якщо людина прокидається і лягає спати в один і той же час, її організм починає активніше витрачати калорії. У результаті це приводить до спалювання зайвих жирових відкладень.

Про четвертий метод розповіли фахівці американського Інституту Солка. Він полягає в періодичному голодуванні. Протягом 9 годин потрібно рівномірно вжити добову норму калорій, а інші 15 годин можна тільки пити воду або чай без цукру.

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