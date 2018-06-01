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Як швидко зупинити судоми ніг: ефективні методи

1830 Читать новость на русском
Як зняти судому ніг
Як зняти судому ніг / myperfectfit.tempur.com

Судоми ніг можуть виникати через тривалу фізичну напругу, хвороби вен або ж дефіцитом певних мікроелементів чи вітамінів.

Найчастіше судоми можуть виникати у литкових м’язах, пише "Країна Здоров’я".

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Якщо у людини виникла судома однієї ноги, то варто перенести вагу на цю ногу впродовж декількох секунд. Іншу ногу тримати піднятою, не доторкаючись до землі.

Зніміть шкарпетки, якщо вони є, та простягніть ноги на кілька хвилин. Якщо спазми не проходять, то можна прикласти щось тепле до ділянки, використовуючи вологу тканину. Можна також встати босими ногами на холодну підлогу або землю.

Рухайте пальцями вперед та назад. Якщо біль не зникає – легко промасажуйте ногу руками.

Якщо судома виникла вночі, то необхідно сісти в ліжку, опустити ноги вниз і обережно встати або просто вщипнути кілька разів хворе місце, промасажуйте ділянку. Після цього поверніться в ліжко і підніміть ноги під кутом не менше 60 градусів, щоб запобігти повторним судомам.

До слова, у багатьох людей ноги мерзнуть не лише у холодну пору, а й навіть влітку у спеку. Це може бути спричинено низкою хронічних захворювань.

Теги: Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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