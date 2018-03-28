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Як смачно та швидко засолити скумбрію: рецепт приготування

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Рецепт приготування скумбрії
Рецепт приготування скумбрії / 24 Канал

Готову скумбрію солону можна подавати як готову страву або ж використовувати в різноманітних рибних салатах, закусках, бутербродах.

Багато господинь воліють купувати вже готову солону рибу – мовляв, так простіше і швидше. Але скумбрія, приготована вдома власноруч, завжди виходить набагато смачнішою і безпечнішою за куплену, адже ви самі знаєте, яку рибу солете, які даєте спеції та контролюєте кількість солі.

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Перед тим як солити скумбрію, запам'ятайте кілька простих секретів:
1. Рибу потрібно вибирати жирну, пружну, з характерним приємним запахом, без жовтизни, плям і пошкоджень;
2. Сіль слід використовувати кухонну, а не йодовану;
3. Для засолювання підійде свіжа риба, а також морожена.
Інгредієнти:
2 свіжих скумбрії;
2 цибулини;
1 лайм;
3-4 столові ложки олії;
1 столова ложка цукру;
2 лаврових листки;
5 горошин духмяного перцю;
5 горошин чорного перцю;
2 бутони гвоздики;
5 столових ложок солі;
1 л води.
Рецепт приготування скумбрії:
1. Перед тим, як солити скумбрію, випатрайте рибу, гарненько промийте і обсушіть. Ікру або молоки краще не викидайте, а залишіть для засолювання. Потім відріжте голови і хвости, зніміть шкуру, відокремте хребет із кістками і плавниками та поріжте філе порційними шматочками.
2. Приготуйте розсіл. Для цього скип'ятіть воду, додайте у неї сіль, цукор, спеції і проваріть 3 хвилини. Вимкніть вогонь і дайте розсолу настоятися під кришкою не менше 10 хвилин. Потім остудіть розсіл до кімнатної температури.
3.Викладіть скумбрію в скляний або емальований посуд, залийте остиглим розсолом, зверху покладіть груз. Поставте засолену скумбрію в холодильник на 10 годин або на ніч.
4. Поріжте цибулю тонкими кільцями. Видавіть з лайма сік.
5. Дістаньте скумбрію із розсолу, зверху викладіть кільця цибулі, покропіть соком лайма і полийте олією.
6. Подавайте солону скумбрію з відвареною картоплею, овочевим салатом або шматочком запашного чорного хліба.
Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: lady.tochka.net
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