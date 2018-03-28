Як смачно та швидко засолити скумбрію: рецепт приготування

Готову скумбрію солону можна подавати як готову страву або ж використовувати в різноманітних рибних салатах, закусках, бутербродах.

Багато господинь воліють купувати вже готову солону рибу – мовляв, так простіше і швидше. Але скумбрія, приготована вдома власноруч, завжди виходить набагато смачнішою і безпечнішою за куплену, адже ви самі знаєте, яку рибу солете, які даєте спеції та контролюєте кількість солі.

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Перед тим як солити скумбрію, запам'ятайте кілька простих секретів:

1. Рибу потрібно вибирати жирну, пружну, з характерним приємним запахом, без жовтизни, плям і пошкоджень;

2. Сіль слід використовувати кухонну, а не йодовану;

3. Для засолювання підійде свіжа риба, а також морожена.

Інгредієнти:

2 свіжих скумбрії;

2 цибулини;

1 лайм;

3-4 столові ложки олії;

1 столова ложка цукру;

2 лаврових листки;

5 горошин духмяного перцю;

5 горошин чорного перцю;

2 бутони гвоздики;

5 столових ложок солі;

1 л води.

Рецепт приготування скумбрії:

1. Перед тим, як солити скумбрію, випатрайте рибу, гарненько промийте і обсушіть. Ікру або молоки краще не викидайте, а залишіть для засолювання. Потім відріжте голови і хвости, зніміть шкуру, відокремте хребет із кістками і плавниками та поріжте філе порційними шматочками.

2. Приготуйте розсіл. Для цього скип'ятіть воду, додайте у неї сіль, цукор, спеції і проваріть 3 хвилини. Вимкніть вогонь і дайте розсолу настоятися під кришкою не менше 10 хвилин. Потім остудіть розсіл до кімнатної температури.

3.Викладіть скумбрію в скляний або емальований посуд, залийте остиглим розсолом, зверху покладіть груз. Поставте засолену скумбрію в холодильник на 10 годин або на ніч.

4. Поріжте цибулю тонкими кільцями. Видавіть з лайма сік.

5. Дістаньте скумбрію із розсолу, зверху викладіть кільця цибулі, покропіть соком лайма і полийте олією.

6. Подавайте солону скумбрію з відвареною картоплею, овочевим салатом або шматочком запашного чорного хліба.