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      Як сортують та переробляють сміття у Києві

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      У Києві встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття для пластику, паперу та скла. Ще з початку 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів

      Киянка Олександра сортує сміття вже п’ять років. Добилася того, аби у її кварталі встановили спеціальні контейнери для роздільного збору непотребу.

      Читайте також: Сортування сміття: яка ситуація в Україні і що про це треба знати

      За цей час, разом із сусідами зібрали 120 тонн скла, паперу, та пластику для переробки. Проте стверджувала, що розв'язання сміттєвої проблеми не в сортуванні, а в розумному споживанні.

      Одним сортуванням проблему не вирішити. Треба зменшувати споживання у першу чергу і задумуватися над тим, щоб менше купувати,
      – заявила активістка Олександра Магурова.

      Сама Олександра майже не купує поліетилену. Вигадала навіть як раціонально використовувати залишки їжі – вони йдуть на добриво у батьків на городі. Адже в Україні сортують лише 4% побутових відходів, а решта йде на сміттєзвалища, яких в країні сім тисяч.

      Як сортувати сміття правильно
      Як сортувати сміття правильно

      Сміттєвий полігон

      Це один з таких сміттєвих полігонів, який розташований за 30 кілометрів від Києва у селі Підгірці. Місцеві скаржаться, що окрім неприємного запаху, помітили, що частіше хворіють.

      Сміттєвий полігон
      Сміттєвий полігон

      З 2018 в Україні діє закон про роздільне сортування, проте відходів на сміттєзвалищі не поменшало. Хоча, у КМДА звітували, що у Києві вже встановили 2,5 тисячі контейнерів для роздільного збору: пластику, паперу та скла. Запевнили, що сміття доставлятимуть на сортувальні станції.

      Сортувальна станція

      Кореспонденти 24 каналу відвідали один з тих заводів у Києві, який займається переробкою і сортуванням різного виду сміття, а саме: пластику поліетилену, металу і паперу. Пластик потрапляє на спеціальний конвеєр, де його сортують і перекидають на інший конвеєр. Цей пластик розбирається і потім далі передається вже на спеціальні такі преси, де його мають спресувати і власне передають на заводи у Харкові.

      Сортоване сміття
      Сортоване сміття

      Поки що фірма працює з будинками, які мають ОСББ. Крім того, що роздільно вивозять непотріб, проводять і освітні бесіди з місцевими.

      Працюємо з молодими людьми. У нас є спеціальна команда менеджерів, які їздять по ОСББ, які проводять розмови з людьми. Розвішують спеціальні інформативні таблички в під’їздах, що потрібно сортувати сміття. Люди активно вмикаються і все це розуміють,
      – розповів власник підприємства "Еко-сток" Євген Нагорний.

      Сортований непотріб станції розвозять по сміттєпереробним заводам України. Такі є в Харкові, Києві та Обухові. Також КМДА найняло вісім фірм, які збирають сміття з баків, а також просять усіх киян бути уважними.

      Підприємство Еко-сток
      Підприємство "Еко-сток"

      "Велике прохання для мешканців міста, якщо ви їм це доведете, кидати їх (пластикові пляшки –24 канал) порожніми. Без рідин, які їх наповнюють. Без: компотів, лимонадів, пива і так далі. Тому що потім, коли воно їде на перероблення, це все потребує додаткового опрацювання", – заявив директор "Київкомунсервісу" Максим Ляшкевич.

      Для тих хто хоче мати у своєму дворі такі контейнери у мерії просять телефонувати на їх гарячу лінію і під будинок безкоштовно встановлять баки.

      Як довго розкладається сміття
      Як довго розкладається сміття

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новини України Екологія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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