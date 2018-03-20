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Як стати щасливими: Супрун поділилася секретом

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Супрун дала поради, як стати щасливішими
Супрун дала поради, як стати щасливішими / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 березня, в усьому світі відзначається День щастя. З цієї нагоди в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала українцям поради, як стати щасливішими.

Про це чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Кожного роблять щасливим різні речі. Проте якщо процеси, які відповідають за емоції та задоволення в організмі, дають збій, навіть довгоочікуване побачення чи значні успіхи на роботі не зроблять людину щасливішою. Адже за своєю суттю щастя та задоволення життям – це біохімічна реакція організму. Тож чи будете ви щасливими великою мірою залежить від того, чи працюють усі процеси у вашому організмі правильно, чи отримує він усе необхідне та не хворіє", – розповіла Супрун.

За її словами, здорове харчування та фізичні навантаження допоможуть краще "налаштуватися" на відчуття щастя. Також в. о. міністра дала кілька порад, які, за її словами, допоможуть стати щасливішими:

1. Намагайтеся їсти регулярно. Це допоможе запобігти раптовим гормональним порушенням, зменшити апетит, а також знизити ризик переїдання увечері.

2. Спробуйте їсти на сніданок більше продуктів з високим вмістом білків, наприклад, яйця, скумбрію або йогурти з додаванням корисних горіхів, насіння чи фруктів.

3. Вуглеводи – це важливий компонент щоденного раціону харчування. Намагайтеся вживати продукти, які містять вуглеводи з низьким ГІ (глікемічним індексом), наприклад, житній хліб або каші. Ці продукти сприяють підтримці стабільного рівня глюкози в крові, що позитивно впливає й на нормалізацію апетиту.

4. Обирайте харчові продукти, які містять мононенасичені та поліненасичені жири, наприклад, оливкову або кунжутну олію. Також їжте волоські горіхи, насіння льону, авокадо та жирну рибу, наприклад, оселедця.

5. Вживайте на обід та вечерю м’ясні продукти з високим вмістом білків. Наприклад, курятину, сочевицю, бобові, рибу чи нежирну яловичину.

6. Намагайтеся частіше займатися фізичними вправами. Зарядка щоранку або заняття йогою допоможуть збільшити рівень дофаміну в організмі (біологічно активна хімічна речовина, яка безпосередньо стимулює центри емоційних реакцій та задоволення, що впливає на покращення чи погіршення настрою людини).

Не засиджуйтеся довго біля комп'ютера та більше рухайтеся протягом дня.

7. Також радимо повністю або хоча б частково відмовитися від алкоголю, кофеїну, обробленого цукру, крохмалистих вуглеводів.

Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Поради Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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