Як ставитись до астрології та пророцтв: пояснення психолога

До астрології, різних прогнозів, карт Таро і подібних речей необхідно ставитися максимально спокійно.

Про це написав психолог Михайло Лабківський у своєму Instagram.

"Мене періодично запитують, як я ставлюся до всіляких там прогнозів, астрології, Таро і так далі. Відповідаю. Чи вірю я, що існують люди (або методи), здатні (і дозволяють) бачити невидиме? Мабуть, так", – написав Михайло.

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Та попри це, на його думку, у цих прогнозах про те, як зміниться життя людини, просто немає сенсу. Окрім того, це може серйозно нашкодити психіці.

Я бачу небезпеку: по-перше, в тому, щоб повністю зняти з себе відповідальність за своє життя і перекласти її на щось інше (на зірки, обставини, "вищі сили") тощо. По-друге – давайте будемо чесними, вся езотерична сфера грунтується на тривожності. На тому, що людина боїться жити, приймати рішення, керувати своєю долею. Це сфера, по-суті, яка обслуговує страхи і тривожність, сумніви, зневіру в себе,

– наголосив психолог.

Тож не варто серйозно сприймати усі прогнози і ставитись до них спокійно. Але якщо астрологія відгукується тривогою, страхом, занепокоєнням та іншими негативними емоційними появами – не варто цим захоплюватись.

Лабковський зазначив, що в основі всіх езотеричних учень лежить воля самої людини, тож чого б там не наворожили – все у руках людини.

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