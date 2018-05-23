Як сварки у сім'ї впливають на здоров'я: відповідь фахівців

Сварки можуть завдати фізичної шкоди. Через сімейні скандали у людей можуть розвиватися хронічні хворобливі стани.

Люди, які страждають від хронічного болю, мають загострення симптомів після сварки, передає "Максимум".

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Таку закономірність з'ясували науковці з США, які провели дослідження серед сімейних пар та людей, які страждають від діабету та артриту.

Добровольці протягом 24 днів вели щоденники, у яких розповідали про свої емоції, думки, важкість симптомів та взаємини з коханою людиною.

Виявилось, що лише одна сварка може серйозно погіршити стан таких людей. Що цікаво, особи з хронічними розладами мали болючіші симптоми через погіршення стосунків та настрою у шлюбі.

Тож вплив емоційного зв'язку на фізичне самопочуття є чималий.Тому не варто забувати, що взаєморозуміння та любов є дуже важливими у подружньому житті.