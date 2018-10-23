Як у 44 виглядати на 20: секрети молодості від тайванської актриси

Актриса Аліса Чіа з Тайваню відсвяткувала свій 44 день народження і вкотре вразила шанувальників своєю зовнішністю. Вона розповіла, як їй вдається так чудово виглядати.

Зірка виховує трьох донечок віком 13, 3 і 1 рік, передає Daily Mail.

Зі слів Аліси, "рецепт" її молодості дуже простий. Найважливіше – вона повністю відмовилась від алкоголю та перекусів у темну пору доби.

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Також Чіа не вживає смажених та гострих страв. Зірка додає – не менш важливо рано лягати спати.

При цьому вона не користується телефоном та комп'ютером за кілька годин до сну і займається спортом мінімум двічі на тиждень.

Аліса Чіа (справа) у свої 44 виглядає не більше, ніж на 20 років

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