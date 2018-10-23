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      Як у 44 виглядати на 20: секрети молодості від тайванської актриси

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      Секрети молодості від тайванської актриси
      Секрети молодості від тайванської актриси / Фото з відкритих джерел

      Актриса Аліса Чіа з Тайваню відсвяткувала свій 44 день народження і вкотре вразила шанувальників своєю зовнішністю. Вона розповіла, як їй вдається так чудово виглядати.

      Зірка виховує трьох донечок віком 13, 3 і 1 рік, передає Daily Mail.

      Зі слів Аліси, "рецепт" її молодості дуже простий. Найважливіше – вона повністю відмовилась від алкоголю та перекусів у темну пору доби.

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      Також Чіа не вживає смажених та гострих страв. Зірка додає – не менш важливо рано лягати спати.

      При цьому вона не користується телефоном та комп'ютером за кілька годин до сну і займається спортом мінімум двічі на тиждень.

      Секрети молодості

      Аліса Чіа (справа) у свої 44 виглядає не більше, ніж на 20 років

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Краса Красиве тіло Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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