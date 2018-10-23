Як у 44 виглядати на 20: секрети молодості від тайванської актриси
Актриса Аліса Чіа з Тайваню відсвяткувала свій 44 день народження і вкотре вразила шанувальників своєю зовнішністю. Вона розповіла, як їй вдається так чудово виглядати.
Зірка виховує трьох донечок віком 13, 3 і 1 рік, передає Daily Mail.
Зі слів Аліси, "рецепт" її молодості дуже простий. Найважливіше – вона повністю відмовилась від алкоголю та перекусів у темну пору доби.
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Також Чіа не вживає смажених та гострих страв. Зірка додає – не менш важливо рано лягати спати.
При цьому вона не користується телефоном та комп'ютером за кілька годин до сну і займається спортом мінімум двічі на тиждень.
Аліса Чіа (справа) у свої 44 виглядає не більше, ніж на 20 років
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