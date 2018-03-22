17:00
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Як у соцмережах за 3 години зібрали гроші на мрію 79-річного скульптора: зворушлива історія

404 Читать новость на русском
Скульптор Валерій Єрмаков
Скульптор Валерій Єрмаков / Соцмережі

Мандрівний проект Ukraїner та небайдужі люди у соцмережах допомогли художнику з Панасівки, що на Полтавщині, Валерію Єрмакову зібрати кошти на здійснення мрії 79-річного митця – поїхати у Грецію.

Історія про невідомого широкому загалу скульптора набула розголосу після того, як у 2016 році команда Ukraїner зацікавились Валерієм Єрмаковим, поділилась продюсерка проекту Наталя Панченко у своєму дописі на Facebook.

Читайте також: Не ходіть в музеї: 9 порад правильної подорожі від Пауло Коельо

Майстер охоче розповів свою історію, оскільки однодумців у селі, з якими можна годинами розмовляти про мистецтво, не так багато.

"Нам реально пощастило. Він дуже швидко про ту камеру забув і почав показувати свої картини та скульптури, майстерню, де їх робить, пояснювати, як народжуються його роботи, розповідав образ якого саме грецького Бога для якої картини чи скульптури він обрав, цитував нам грецькі міфи і щиро та з легкістю відповідав на купу наших, часто дивних, запитань. І бачили б ви, як він у цей момент сяяв! Він навіть машину, що завозить хліб у Панасівку раз на два тижні пропустив, бо так з нами заговорився про вічне: про мистецтво, міфи, Богів, скульптури і Грецію", – розповіла Панченко.

Скульптор Валерій Єрмаков

Скульптор Валерій Єрмаков

Свої роботи митець ніколи не продавав, бо вважає, що гроші – то дріб'язок. Головне – вкладати у справу свого життя душу.

Також він поділився з журналістами, що мріє побувати у Греції і наживо побачити її архітектуру.

Відео про митця Валерія Єрмакова

Після виходу матеріалу про скульптора команда Ukraїner задумалась над тим, як допомогти чоловіку побачити світ. Почали з того, що надсилали листи у фірми, які могли б профінансувати проїзд чоловіку. Але ніхто не відгукнувся. Залишався один варіант – соцмережі і небайдужість українців.

Після офіційної згоди "віновніка торжества" (згоди Валерія Єрмакова на поїздку – 24) Богдан Логвиненко врешті написав у Facebook пост і "вдруг" вистрілило так, що ми самі не могли в це повірити. Буквально за три години ви, неповторні наші фейсбучники, зібрали гроші на поїздку до Греції!
– зраділа Панченко.

І днями митець таки побачив омріяну Грецію разом з його супроводжуючим Богданом Логвиненком. Своїми враженнями мандрівники чи не щодня діляться у соцмережах. І в планах вже є зйомка фільму про подорож.

Валерій каже, що Афіни — це якась суцільна їдальня. «Тут люди взагалі працюють чи тільки їдять?» . Але в Афінах нас годують українці. За проведені майже три дні тут ми лише кілька разів їли не в українців. По-перше, ще за місяць до подорожі, як тільки вже було вирішено, що паспорт буде і ми поїдемо — написала Оксана. Вона зі Львова, хоч поїхала з України з батьками як мала 11 років і каже, що через це тепер не відчуває себе своєю, ані тут, ані там. В Оксани чоловік династійний кухар, з династії, в якій готували їсти для королівської родини. Це була дегустація грецьких страв в кафе Рaradosiakó. . По-друге, нас запросила пані Леся, вона з Буковини, живе тут з 90-з років, а кілька років тому відкрила власне кафе. Називається cafe bar 67. Дивно приїхати в Грецію і смакувати борщ, правда? — Я грекам його приготувала раз, а вони питають: а завтра буде? А тоді знов і знов. . І коли вже не мало бути ніяких українців — ми просто сіли в кафе на туристичній вуличці як тут же до нас підійшли двоє хлопців, виявилось, що один з них зі Львова, інший — з Донецька. . В кінці дня ми зустріли Юлію з Києва, правда не встигли зробити фото. Вона просто нас познайомила з місцевим скульптором і художником, який показав Валерію свою майстерню. Але... на прощання дала коробку грецьких смаколиків і термос з чаєм. . «Оце нам щастить. Треба ж таке. Як вони нас знаходять?» каже пан Валерій і засинає сьогодні, ймовірно, з цією думкою.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Валерій дуже швидко вчиться знімати на камеру, хоча колись в нього була ще Смена і ФЕД. Він взагалі постійно розпитує про все, що бачить. Його дивують навіть найпростіші речі. Я хотів би в його віці не втратити бажання пізнання. . А ще він постійно думає про те, як зміняться його роботи після побаченого. Він весь час говорить про те, що буде розповідати своїм сусідкам. Чоловіків в селі залишилось небагато. Вчора нам подарували грецький прапор і він вже придумав, де його повісить. Починаючи всю цю історію, ми боялися, що Валерію настільки сподобається Греція, що він скаже «пацани, здавайте білєти, лишаюсь тут!» Але майже кожній людині, яку ми зустрічаємо на шляху, він розказує як класно в Панасівці і чому в Панасівці свобода, а в них тут — неволя. . У Валерія три задумані роботи і він постійно думає, що робити далі. Ми познайомили його з двома місцевими художниками і він їм так щиро сказав: «дякую, я відчув, куди можна рухатися далі в творчості!» А ми боялися, що він не зрозуміє, не прийме чи скаже нашо мені це все, дайте спокій. . За перші три дні в Греції ми вже так багато встигли, що Валерію вистачить розповідей і вражень на кілька років посиденьок з богінями-сусідками. А ще попереду цілий тиждень.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Сьогодні в Патрі нас приймає начальник автобусних перевезень Греції і голова грецької організації шанувальників України. Він був у Маріуполі, селах Ялта і Урзуф, після початку війни вивозив дітей грецьких сімей Приазов’я сюди, в Патру. А завтра і післязавтра нас зустрічатимуть мери Олімпії і Захаро, де влаштують нам офіційний прийом. Валерій в легенькому шоці, якщо взагалі якось можна описати його емоції від таких зустрічей і різноманітності пригод, які з ним трапляються за такий короткий час.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Теги: Новини України LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук