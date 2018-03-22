Як у соцмережах за 3 години зібрали гроші на мрію 79-річного скульптора: зворушлива історія

Мандрівний проект Ukraїner та небайдужі люди у соцмережах допомогли художнику з Панасівки, що на Полтавщині, Валерію Єрмакову зібрати кошти на здійснення мрії 79-річного митця – поїхати у Грецію.

Історія про невідомого широкому загалу скульптора набула розголосу після того, як у 2016 році команда Ukraїner зацікавились Валерієм Єрмаковим, поділилась продюсерка проекту Наталя Панченко у своєму дописі на Facebook.

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Майстер охоче розповів свою історію, оскільки однодумців у селі, з якими можна годинами розмовляти про мистецтво, не так багато.

"Нам реально пощастило. Він дуже швидко про ту камеру забув і почав показувати свої картини та скульптури, майстерню, де їх робить, пояснювати, як народжуються його роботи, розповідав образ якого саме грецького Бога для якої картини чи скульптури він обрав, цитував нам грецькі міфи і щиро та з легкістю відповідав на купу наших, часто дивних, запитань. І бачили б ви, як він у цей момент сяяв! Він навіть машину, що завозить хліб у Панасівку раз на два тижні пропустив, бо так з нами заговорився про вічне: про мистецтво, міфи, Богів, скульптури і Грецію", – розповіла Панченко.

Скульптор Валерій Єрмаков

Скульптор Валерій Єрмаков

Свої роботи митець ніколи не продавав, бо вважає, що гроші – то дріб'язок. Головне – вкладати у справу свого життя душу.

Також він поділився з журналістами, що мріє побувати у Греції і наживо побачити її архітектуру.

Відео про митця Валерія Єрмакова

Після виходу матеріалу про скульптора команда Ukraїner задумалась над тим, як допомогти чоловіку побачити світ. Почали з того, що надсилали листи у фірми, які могли б профінансувати проїзд чоловіку. Але ніхто не відгукнувся. Залишався один варіант – соцмережі і небайдужість українців.

Після офіційної згоди "віновніка торжества" (згоди Валерія Єрмакова на поїздку – 24) Богдан Логвиненко врешті написав у Facebook пост і "вдруг" вистрілило так, що ми самі не могли в це повірити. Буквально за три години ви, неповторні наші фейсбучники, зібрали гроші на поїздку до Греції!

– зраділа Панченко.

І днями митець таки побачив омріяну Грецію разом з його супроводжуючим Богданом Логвиненком. Своїми враженнями мандрівники чи не щодня діляться у соцмережах. І в планах вже є зйомка фільму про подорож.