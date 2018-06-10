Як уникнути хвороби Альцгеймера: поради лікаря

Хвороба Альцгеймера небезпечна тим, що на останніх стадіях організм людини забуває, як дихати легеням та "битися" серцю, через що настає смерть.

Проте лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникнення недуги або уповільнити її, пише НВ.

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Для цього потрібно займатися розумовою діяльністю – розв’язувати кросворди чи головоломки, грати у інтелектуальні ігри. Такі люди зменшують ризик виникнення хвороби в 2,6 раза.

Для профілактики Альцгеймера необхідно у комплексі вживати Вітамін D і риб'ячий жир. Це допоможе зміцнити нервову систему, покращити пам'ять та запобігти низці неврологічних хвороб.

Необхідно періодично займатися спортом, адже помірні навантаження сприяють хорошому кровопостачанню, тонусу м’язів та повноцінному живленню клітин.

Варто також дотримуватися дієти з низьким глікемічним індексом – їсти нежирне м'ясо, злаки, фрукти та овочі. 200 мілілітрів зеленого чаю на день знижує ризик захворювання Альцгеймером на 54%.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

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