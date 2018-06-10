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Як уникнути хвороби Альцгеймера: поради лікаря

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Як запобігти хворобі Альцгеймера
Як запобігти хворобі Альцгеймера / consejosdetufarmaceutico.com

Хвороба Альцгеймера небезпечна тим, що на останніх стадіях організм людини забуває, як дихати легеням та "битися" серцю, через що настає смерть.

Проте лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникнення недуги або уповільнити її, пише НВ.

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Для цього потрібно займатися розумовою діяльністю – розв’язувати кросворди чи головоломки, грати у інтелектуальні ігри. Такі люди зменшують ризик виникнення хвороби в 2,6 раза.

Для профілактики Альцгеймера необхідно у комплексі вживати Вітамін D і риб'ячий жир. Це допоможе зміцнити нервову систему, покращити пам'ять та запобігти низці неврологічних хвороб.

Необхідно періодично займатися спортом, адже помірні навантаження сприяють хорошому кровопостачанню, тонусу м’язів та повноцінному живленню клітин.

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Варто також дотримуватися дієти з низьким глікемічним індексом – їсти нежирне м'ясо, злаки, фрукти та овочі. 200 мілілітрів зеленого чаю на день знижує ризик захворювання Альцгеймером на 54%.

До слова, відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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