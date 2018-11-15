Як уникнути цукрового діабету: важливі поради Супрун

У світі глобально зростає кількість хворих на цукровий діабет. Наразі із цим захворюванням живуть понад 422 мільйони людей, а в Україні — майже 1,3 мільйона. Проте, ці дані є заниженими, адже чимало людей не знають про свою хворобу.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зауважила, що окрім генетичних факторів, на розвиток хвороби впливає стиль життя людини – малорухливість, незбалансоване харчування, наявність надмірної ваги та шкідливих звичок.

Багато людей не знають про хворобу. Наприклад, 50% випадків діабету 2 типу залишаються недіагностованими. Людина може мати хворобу та не знати про це багато років. Саме тому важливо регулярно тестувати кров на рівень цукру та уважно слідкувати за своїм організмом, щоби якнайшвидше запобігти хворобі,

– наголосила вона.

За словами міністерки, діабет 1 типу попередити не можна, проте у 80% випадків можна запобігти діабету 2 типу. Тому, у цьому випадку найкращою профілактикою запобігти хворобі є здоровий спосіб життя.

Супрун наголосила, що найперше треба збалансовано харчуватися. Особливою загрозою з точки зору ризику розвитку діабету 2 типу є споживання їжі з високим вмістом цукру.

"Зменшуйте споживання або взагалі відмовтесь від добавок цукру та попередньо оброблених продуктів харчування, включно з обробленими зерновими продуктами (борошно, білий рис). Краще – замініть на цільнозернові. Збільшуйте споживання клітковини – овочів та фруктів. А також додайте до раціону бобові культури. Люди, які їдять багато продуктів з високим вмістом клітковини, як правило, з'їдають менше калорій, не набирають надмірної ваги та мають менший ризик розвитку діабету", – додала очільниця МОЗ.

Цукровий діабет – що це? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Також, вона рекомендує пити більше води, кави або чаю замість соків, солодкої газованої води та інших напоїв з високим вмістом цукру.

По-друге, Супрун радить підтримувати здорову вагу організму. За її словами, надмірна вага, особливо в області талії є ознакою резистентності до інсуліну, що зумовлює розвиток переддіабетичного стану. Тому, чим більша частка жиру в організмі, то вищі ризики появи діабету.

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Також, аби зменшити ризики захворюваності на діабет варто бути фізично активними. Для того, аби отримати максимальну користь для здоров'я, треба щотижня приділяти 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності або ж 75 хвилин інтенсивної. За словами міністерки, якщо немає часу на спортивні заняття, то варто використовувати будь-яку можливість порухатися — розмовляйте телефоном стоячи, підійматися сходами замість ліфта, ходити пішки по ескалатору.

Ще однією причиною збільшення ризиків захворіти на діабет є куріння. Чиновниця відмітила, що курці на 30-40% частіше розвивають діабет 2 типу, ніж люди, що не курять. Причиною цього є речовини, які містяться в сигаретному димі і провокують запалення, пошкодження та окислення клітин, а це в свою чергу підвищує ризики появи діабету.

На останок очільниця МОЗ закликала регулярно відвідувати свого сімейного лікаря.

"Підвищений рівень цукру в крові — один із ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника. Якщо ваш показник глюкози в крові становить від 100 до 125 мг/дл (або показник глікозильованого гемоглобіну / HbA1c становить від 5,7 до 6,4) – це означає, що у вас може бути переддіабетичний стан, що передує розвитку діабету", – підсумувала Супрун.

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