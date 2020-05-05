В Україну в бананах намагалися ввезти кокаїн: фото знахідок

Правоохоронці перешкодили ввезенню в Україну партії кокаїну з Південної Америки. Понад 50 кілограмів контрабанди намагалися заховати в контейнері з бананами.

Загальна вартість наркотиків, які намагалися ввезти в Україну, становить 200 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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На території морського торгового порту "Південний" (Южне, Одеська область) виявлено вантажний контейнер з бананами, а в ньому високоякісний кокаїн вагою 53,4 кілограма,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що кожен брикет контрабанди обгорнули у свинцеве упакування. Це повинно було б ускладнити виявлення наркотику.

Крім того, як підтвердження якості товару використали спеціальне маркування у вигляді "міньйонів". Це свідчить про приналежність товару до одного з південноамериканських наркосиндикатів.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до справи людей.

В Україну намагалися ввести понад 50 кілограмів наркотиків / Фото Держприкордонслужби

Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі додали, що це не перше затримання важких наркотиків у пакунках з вигаданими персонажами в "Південному". У березні 2020 року у порту затримали понад 30 кілограмів кокаїну в контейнері, який прибув з Чилі. Товар був маркований зображенням багатого дядька – персонажа гри "Монополія".