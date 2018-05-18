Як вберегти дитину від сонячних променів: поради від МОЗ

Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця.

Все тому, що сонячні промені стимулюють вироблення вітаміну D, покращують стан здоров’я та настрій, йдеться на сайті.

Проводьте більше часу у тіні

Сонячні промені особливо небезпечні у проміжку між 10:00 та 16:00, а також опівдні.

Читайте також: Як правильно прати дитячий одяг: корисні поради

Варто уникати прямих УФ-променів та перебувати у тіні. Найкраще планувати прогулянку у ранковий або вечірній час.

Обирайте сонцезахисний одяг

МОЗ радить батькам одягати дітей у сорочку, теніску чи курточку з довгими рукавами, штани або довгу спідницю. Звісно, якщо погодні умови дозволяють.

Найкраще захищає одяг зі щільної тканини – котон, легкі бавовняні тканини.

Одягайте дітям панамки

Найкраще захищають голову, вуха та шию від УФ-променів головні убори – панамки. Обирайте лише полотняні тканини, тому що солом’яні капелюхи та головні убори з отворами пропускають промені.

Не забувайте про сонцезахисні окуляри

Якщо дитина проводить надто багато часу під сонячним промінням, то існує ризик розвитку катаракти у старшому віці. Батькам необхідно придбати для дітей окуляри, які забезпечують 100% UVA/UVB захист.

Нанесіть сонцезахисний засіб

Перед прогулянкою нанесіть на відкриті ділянки шкіри дитини сонцезахисні креми чи спреї із SPF 15 та вище відповідно до погодних умов. Проте нанесення такого засобу не означає, що дитина може більше часу провести під сонцем.

До слова, навесні у дітей з'являються багато хвороб, які пов’язані з цим періодом року. Часто вони виникають через погіршення імунітету та передаються через повітря та предмети побуту.