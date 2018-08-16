Як вберегтися від бородавок: поради Комаровського

Бородавки – це вияв інфекції, в їх основі є особливий вірус, який називається вірус папіломи людини.

Вірус папіломи сприяє інфікуванню пошкодженню шкіри, йдеться на сайті лікаря Євгена Комаровського.

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Через те, що подряпини, тріщини, зустрічаються у дітей частіше, ніж у дорослих, то бородавки у дітей виникають частіше, ніж у дорослих.



Як вберегтися від бородавок

Дитячі бородавки у більшості випадків не потребують жодного лікування і проходять самі. На це йде приблизно кілька років. З дорослими бородавками все набагато складніше – вони можуть зберігатися роками без росту та тенденції до зникнення. Тому Комаровський радить дорослим показувати бородавки лікарям-дерматологам. Існує величезна кількість способів видалення.

Бородавки можуть перейти від однієї людини до іншої через прямі контакти або контакти з інфікованими предметами домашньої гігієни.

Лікар зазначив, що вірус, який спричиняє бородавки, добре себе почуває в умовах підвищеної вологості. Тобто коли руки постійно вологі, інфікуватися у такій ситуації набагато легше.



Бородавки можуть передаватися