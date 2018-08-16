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Як вберегтися від бородавок: поради Комаровського

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Як вберегтися від бородавок: поради Комаровського
Як вберегтися від бородавок: поради Комаровського / infobae.com

Бородавки – це вияв інфекції, в їх основі є особливий вірус, який називається вірус папіломи людини.

Вірус папіломи сприяє інфікуванню пошкодженню шкіри, йдеться на сайті лікаря Євгена Комаровського.

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Через те, що подряпини, тріщини, зустрічаються у дітей частіше, ніж у дорослих, то бородавки у дітей виникають частіше, ніж у дорослих.

Як вберегтися від бородавок
Як вберегтися від бородавок

Дитячі бородавки у більшості випадків не потребують жодного лікування і проходять самі. На це йде приблизно кілька років. З дорослими бородавками все набагато складніше – вони можуть зберігатися роками без росту та тенденції до зникнення. Тому Комаровський радить дорослим показувати бородавки лікарям-дерматологам. Існує величезна кількість способів видалення.

Бородавки можуть перейти від однієї людини до іншої через прямі контакти або контакти з інфікованими предметами домашньої гігієни.

Лікар зазначив, що вірус, який спричиняє бородавки, добре себе почуває в умовах підвищеної вологості. Тобто коли руки постійно вологі, інфікуватися у такій ситуації набагато легше.

Бородавки можуть передаватися
Бородавки можуть передаватися

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Лікар Євген Комаровський Діти Інфекція
Джерело: 24 Канал
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