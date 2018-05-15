Як вберегтися від впливу небезпечних речовин у мийних засобах

Вчені давно встановили, що мийні засоби, якими практично щодня користуються люди, погано впливають на організм.

Щоб вберегтися від цього негативного впливу, необхідно пошукати дорожчі засоби, пише ТСН. А найкраще взяти екологічні засоби.

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Під час прибирання варто дотримуватися кілька правил. Перш за все, попросіть вийти з кімнати літнім людям, дітям та людям, які мають алергію.



Також варто одягати маску чи респіратор на час прибирання. Також варто постаратися не вдихати хімічні засоби. Щоб запобігти потраплянню мильних засобів на руки, а відтак у кров, варто використовувати рукавички.

Після прибирання обов’язково провітріть кімнату до повного зникнення аромату.

До слова, деякі речі, які люди масово використовують у побуті, можуть спровокувати різні хвороби. Таких предметів побуту необхідно позбутися.