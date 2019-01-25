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      Як вибрати корисну кашу: поради дієтолога

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      Як вибрати корисну кашу
      Як вибрати корисну кашу / https://unsplash.com

      У багатьох каша асоціюється з дитинством. Це корисний продукт, оскільки містить велику кількість вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, харчових волокон, які необхідні для нормальної роботи організму.

      Дієтолог Світлана Фус зазначає, що крупи мають великий термін зберігання, високу живильну цінність і їх просто приготувати.

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      Крупи можна вживати як окрему страву гарнір до овочів чи м’яса або ж для приготування десертів.

      Завдяки корисним речовинам, каші добре впливають на травлення, нервову систему, роботу серця і судин, покращують стан шкіри. Різні види каш мають свій склад і, відповідно, мають певну користь.

      Як обрати корисну кашу

      1. Звертайте увагу на тип очищення каші

      Кориснішою буде та каша, яка не очищена від зернової оболонки. До прикладу, пластівці з різних круп вже мають менше користі, бо очищені від оболонки. У таких крупах буде менше харчових волокон, при цьому зростає глікемічний індекс. Такі пластівці не насичують надовго.

       
      Глікемічний індекс – що це?

      Він вказує, на скільки та як швидко продукт піднімає рівень глюкози у крові. Їжа з низьким індексом повільніше засвоюється та сприяє поступовому надходженню глюкози у кров, оскільки містить багато клітковини та складні вуглеводи.

      Як вибрати корисну кашу
      Як вибрати корисну кашу

      2. Склад

      Є каші, які вже можуть містити цукор, барвники, ароматизатори та жири. Їх достатньо залити окропом. Дієтолог зазначила, що такі каші не замінять повноцінний прийом їжі. Тому від них потрібно відмовитися.

      3. Час приготування

      Корисна каша і та, де вказано більш тривалий час приготування. А отже, вона менше перероблена.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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