Як вибрати зубну щітку для дитини: поради стоматолога

З двох років батьки повинні привчати дитину до чищення зубів, а вже з трьох вона повинна робити це самостійно.

Дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова зазначає, що до вибору щітки для дитини потрібно підійти з особливою ретельність, йдеться у дописі в Instagram.

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На що потрібно звернути увагу:

1. Щетину

Стоматолог радить обирати м’яку щетину, а от для трошки старших діток – середньої жорсткості. Щетинки повинні бути добре відполіровані, закруглені, не менше 20 пучків. Їх висота повинна дорівнювати висоті дитячого зуба.

2. Ручку

Вона повинна бути зручною, щоб малюк міг комфортно тримати її у руках. Можна обирати зубну щітку з прогумованим вставками або круглу.



Ручка у зубної щітки повинна бути зручною

3. Довжину щітки

Довжина робочої частини щітки (голівка зі щетиною) повинна бути невеликою, приблизно вона має дорівнювати довжині двох дитячих зубів.

4. Дизайн

Якщо щітка буде цікавою для малюка, то він швидше навчиться нею користуватися. Обирайте яскравий дизайн з намальованими персонажами з дитячих мультфільмів.



Обирайте яскравий дизайн щітки з персонажами з мультфільмів

5. Вік

Обирайте щітку відповідно до віку, який зазначений на упаковуванні.

Стоматолог радить цей засіб гігієни змінювати щотримісяці. Якщо вона зіпсувалася раніше цього терміну, тоді раніше.

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